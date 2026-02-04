Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés? 10 százalék plusz vagy 10 százalék mínusz? Ez is a választás tétje!

Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés? Erről is szól majd az áprilisi választás. A kormány a 13. havi nyugdíj mellett bevezeti a 14. havi nyugdíjat, a tiszás szakértők ezzel szemben ezek eltörléséről, a nyugdíjrendszer átalakításáról nyilatkoznak – írja a Ripost.

Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés? Ez is a választás egyik tétje (Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap)

Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés: mit mutatnak a számok?

A jövő héten a havi nyugdíjon felül érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is az idősekhez. Ez minden érintett esetében éves szinten 10 százalékos emeléssel ér fel.

Ennek háttere, hogy az év 12 hónapból áll, egyhavi pluszjuttatás (1/12 rész) pontosan 8,33% többletet jelent az éves jövedelemben. A 14. havi nyugdíj első részlete, 25 százaléka, az éves keretben további 2,08%-os emelkedést jelent. A két juttatás együtt tehát 10,41%-os éves többletet eredményez a havi alapnyugdíjhoz képest.

A kormány tervei szerint jövőre már a 14. havi nyugdíj felét, 2028-ban a háromnegyedét, 2029-ben pedig a teljes összegét utalnák az időseknek. Ez abban az évben már 16%-os emelésnek felelne meg.

Ez a lehetőség láthatóan nem tetszik a Tisza szakértőinek. Az Indexen kiszivárgott dokumentum konkrétan utal a 13. havi nyugdíj megszüntetésére, amikor úgy fogalmaz: „A politikai ciklusokhoz igazodó nyugdíjemelések tovább gyengítik a rendszer kiszámíthatóságát.”

Az Ellenpont úgy fogalmaz, hogy a Tisza valamennyi szakértője határozottan elmondja, Petschnig Máriától Surányi Györgyig, hogy megszüntetnék az idősek 13. havi juttatását. A februártól érkező 14. havi juttatásról nem is beszélve, amelyet Lengyel László „tiszta őrületnek” nevezett, és szerinte 5 percen belül el kell venni.

Legutóbb Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár egy a Tiszához köthető szakmai rendezvényen úgy nyilatkozott, hogy:„A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.”

Vagyis idén »nincs semmi elvi alapja« annak, hogy egy átlagnyugdíjas a 260 ezer forintos juttatása mellé 325 ezer forint pluszjuttatást kapjon, összesen tehát 585 ezer forintot.

Orbán Viktor egy korábbi videóüzenetben úgy fogalmazott: a 14. havi nyugdíj bevezetése nemcsak jogos, hanem a kormány számára megvédendő lépés is.