RETRO RÁDIÓ

Kónya István: nem hagyhatjuk veszni az elmúlt évek munkáját

Gyula és környékének képviselőjelöltje szerint tanultunk a múlt hibájából, és nem engedhetjük, hogy mások belerángassanak olyan konfliktusokba, amihez nekünk semmi közünk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 12:32
kónya istván Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán is telt ház gyűlt össze. A rendezvényen beszédet mondott Kónya István, Gyula és környéke országgyűlési képviselőjelöltje is - írja a Ripost.

Kónya István, Gyula és környéke országgyűlési képviselőjelöltje 
Kónya István, Gyula és környéke országgyűlési képviselőjelöltje 
Fotó: Hir tv / 

Kónya István képviselőjelölt állt a színpadra Lázár János és Orbán Viktor előtt.  

Nem csak arcokat, hanem sorsokat és olyan közösséget látok, akik soha nem adták fel az álmaikat. A mi vármegyénk, a mi országunk többre hivatott. Ma büszkén mondhatjuk ki, sikerült, mert térségünk valamennyi településén kézzelfogható a fejlődés, legyen szó bölcsődékről, sportról, imaházakról 

– sorolta beszéde elején, majd hozzátette, hogy nem hagyhatjuk veszni áprilisban az elmúlt évek kemény munkáját.

A mi vidékünk, a mi vármegyénk, a mi országunk többre hivatott!

– idézte fel azt, amit korábban mondtak a békésiek, majd hozzátette: mára ezt sikerült megvalósítani, amit látszik azon, hogy bölcsődék, óvodák, iskolák, rendelők újultak meg, valamint a geszti Tisza-kastély és a gyulai Almássy-kastély is.

A sorsunk a mi kezünkben van, és felelősek vagyunk érte a jövő nemzedéknek […] Április 12-én álljunk ki egymásért, álljunk ki a békénk mellett, és mutassuk meg az összefogás erejét

– szólított fel.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu