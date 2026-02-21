- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Kónya István: nem hagyhatjuk veszni az elmúlt évek munkáját
Gyula és környékének képviselőjelöltje szerint tanultunk a múlt hibájából, és nem engedhetjük, hogy mások belerángassanak olyan konfliktusokba, amihez nekünk semmi közünk.
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán is telt ház gyűlt össze. A rendezvényen beszédet mondott Kónya István, Gyula és környéke országgyűlési képviselőjelöltje is - írja a Ripost.
Kónya István képviselőjelölt állt a színpadra Lázár János és Orbán Viktor előtt.
Nem csak arcokat, hanem sorsokat és olyan közösséget látok, akik soha nem adták fel az álmaikat. A mi vármegyénk, a mi országunk többre hivatott. Ma büszkén mondhatjuk ki, sikerült, mert térségünk valamennyi településén kézzelfogható a fejlődés, legyen szó bölcsődékről, sportról, imaházakról
– sorolta beszéde elején, majd hozzátette, hogy nem hagyhatjuk veszni áprilisban az elmúlt évek kemény munkáját.
A mi vidékünk, a mi vármegyénk, a mi országunk többre hivatott!
– idézte fel azt, amit korábban mondtak a békésiek, majd hozzátette: mára ezt sikerült megvalósítani, amit látszik azon, hogy bölcsődék, óvodák, iskolák, rendelők újultak meg, valamint a geszti Tisza-kastély és a gyulai Almássy-kastély is.
A sorsunk a mi kezünkben van, és felelősek vagyunk érte a jövő nemzedéknek […] Április 12-én álljunk ki egymásért, álljunk ki a békénk mellett, és mutassuk meg az összefogás erejét
– szólított fel.
