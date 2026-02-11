RETRO RÁDIÓ

Gránátot dobott egy férfi az ukrán toborzók közé Cserkasziban – Videó

Ellenállt a férfi a kényszersorozásnak. Nem akart meghalni a fronton. Azonnal őrizetbe vették.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 13:35
orosz-ukrán háború gránát toborzás

A helyi rendőrség helyszínelés közben rögzítette azt a sokkoló videót, amin látszik a gránát földbe ütött nyoma, és a repeszek, amint szerteszét hevernek Cserkaszi szélén. A helyszínelés azután vette kezdetét, hogy egy férfi kézigránátot dobott katonai és rendőri egységek felé a Territorial Center of Recruitment and Social Support (TCC, az ukrán toborzóiroda) közelében – írják helyi híradások.

toborzók
Nem számítottak az ukrán toborzók ilyen határozott ellenállásra (Forrás: YouTube)

Az ukrán toborzók egyre brutálisabbak

A rendőrség szerint az 55 éves férfi két nappal ezelőtt, február 9-én, amikor az ukrán hatóságok éppen katonai behívók átadását és dokumentum ellenőrzést végeztek, visszautasította, hogy igazolja magát, majd hirtelen gránátot hajított a toborzóközpont munkatársai és a rendőrök felé. A repeszek és a gránát ütötte nyom még mindig látható a földön, óriási volt a detonáció, ami a videón is látszik.

A férfit azonnal őrizetbe vették, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatják. Többek között terrorcselekmény és hatósági személyek elleni támadás vádjával indítottak ellene eljárást, a fő bűne az, hogy nem akart meghalni az orosz-ukrán háborúban – olvasható a Riposton.

Az eset ismét rávilágít az ukrajnai háború értelmetlen kegyetlenségére. Sokan, ahogy például a kárpátaljai magyarok, nem érzik magukénak az ukránok háborúját, amit szerintük már rég be kellett volna fejezni.

Nem akarnak meghalni idegen érdekekért.

Ehhez a háborúhoz semmi közük. Az uránok mozgósítása körül emiatt óriási feszültségek vannak, mert a kényszersorozás szabályos embervadászattá vált, és a civilek egyre szélesebb körű ellenállásába ütközik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu