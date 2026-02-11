RETRO RÁDIÓ

Egy vonaton múlt az ukrán kislány élete – Támadják az oroszok az ukrán vasúthálózatot

Ukrajnában a vonatok megfelelő működése életmentő is lehet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 14:31
Módosítva: 2026.02.11. 14:32
orosz-ukrán háború vonat beteg

Édesanyja egy üzenettel mentette meg kislányát, akit egy vonat vitt el a kijevi kórházba. Ukrajnában a vonatok megfelelő működése életmentő is lehet.

Az oroszok az ukrán vasutakat is támadják
Az oroszok az ukrán vasutakat is támadják, amelyek komoly tartalékokként szolgálnak a háborúban. Ez történt Szumiban is, ahol a vasútállomást érte orosz dróntámadás
(Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

Egy üzenet és édesanyja közbenjárása mentette meg a beteg kislány életét. Az édesanya egy kijevi gyermekkórházba akarta vinni hétéves lányát, hogy ott kezeljék betegségét. A probléma az volt, hogy a legközelebb eső vonatállomás Hmelnickijben volt, 300 kilométerre a fővárostól.

A nő SMS-t küldött a vasútkezelőnek, hogy meg tud-e állni a vonat Korzivtsi-ben. Nem sokkal később megérkezett a biztató válasz, hogy igen. Másnap reggel már vonatra is ülhetett a kislány.

Ukrajna működésében és a háború elöli menekülésben is kulcsszerepe van az ukrán vasúti hálózatnak. Az Ukrán Vasutak, más néven az Ukrzaliznicjca szervesen részt vesz a civilek és a katonák szállításában.

Az oroszok stratégiai lépése, hogy a vasútállomásokat és a vonatokat is megtámadják, gyengítve ezzel a szállítási és szállásolási kapacitásokat. Kramatorszk és Szlovjanszk egyaránt kritikus gyűjtőpont volt a katonák számára, ám az oroszok előrenyomulásával ezeken a településeken az Ukrán Vasutak felfüggesztette a szolgáltatásokat. A vasúti társaság munkatársai mindent megtesznek, hogy a támadások ellenére továbbra is működjön a vasút.

Oroszország elpusztíthatja a síneket és a vagonokat

– fogalmazott Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettese, akinek szavait a Ripost idézte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu