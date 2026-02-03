Döbbenetes szám: Dódity Gabriella kiszámolta, mennyit fizetett volna rezsicsökkentés nélkül

Dódity Gabriella a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a szolgáltató levele, amelyben az éves átalánydíjon felüli elszámolást közölték vele.

Dódity Gabriella számításai megdöbbentőek Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Megkaptam a számlát és a levelet, amiben azt írja le a szolgáltató, hogy az átalánydíjon felül mennyi pénzzel tartozol még az év végén. 26 ezer forintot kellett fizetnem. Úgy, ahogy bárki más megnézheti, én most megnéztem, hogy rezsicsökkentés nélkül mennyivel tartoztam volna. 800 ezer forint. Tehát 26 ezer forint helyett 800 ezer pluszt kellett volna befizetnem akkor, hogyha nincs rezsicsökkentés

– fogalmazott.

A politikus szerint az ügy azért fontos, mert egyre többször hallani olyan véleményeket, amelyek megkérdőjelezik a rezsicsökkentés jelentőségét.

Dódity Gabriella üzenetet is megfogalmazott azoknak, akik a rezsicsökkentés eltörlését sürgetik.

Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert egyre több helyről halljuk, hogy a rezsicsökkentés az egy humbug, ez egy hülyeség, ezt el kell törölni. Azokhoz szeretnék szólni, akik ezen az állásponton vannak. Nem szeretném, hogy bárki rosszul legyen attól, hogy a kormány ilyen formán is pénzt ad a családok zsebébe

– mondta.

Dódity Gabriella arra kérte az érintetteket, hogy osszák meg saját számaikat is

Arra kérem őket, hogy jelentkezzenek itt kommentben, írják meg a nevüket, az összeget és akár a különbözetet, és ajánljuk fel közösen nemes célra. A szomszédunkban dúló sajnálatos háborúban rengeteg család és gyerek kénytelen szörnyű körülményeket elviselni. Ajánljuk fel nekik

- tette hozzá.

A magyar kormány korábban közölte, hogy a gázzal, árammal, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a rezsiköltség kormányzati átvállalása, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Az intézkedés 3,3 millió családot érint a számítások szerint.



