Így támadja folyamatosan a baloldal a rezsicsökkentést - videó

Annak ellenére hazudnak a rezsicsökkentésről, hogy hivatalos statisztikák bizonyítják, évek óta Magyarországon fizetik a családok a legkevesebb áram- és gázszámlát. A baloldal megint betámadta a rezsicsökkentést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 10:40
A hazai baloldal, élén a Tisza Párt és DK folyamatosan kritizálják és támadják a rezsicsökkentést, ami több millió magyar családnak spórol havonta több ezer vagy több tízezer forintot. A hivatalos statisztikák kivétel nélkül azt mutatják, hogy egész Európában Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb gáz- és áramszámlát, a baloldal mégis azonnal megszüntetné.

A Tisza Párt mondatai egybe csengenek a brüsszeli követelésekkel. "Szűnjön meg a rezsicsökkentés, hadd fizessenek sokkal többet az emberek" Fotó: Purger Tamás / 

 

Az alábbi videóösszeállítás bemutatja, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői folyamatosan hazudnak a rezsicsökkentésről. Szerintük az egész csak blöff, átverés, azt azonban nem tudják mivel magyarázni, hogy akkor miért a magyarok fizetik mégis a legkevesebb rezsit egész Európában

Magyar Péter embere lemondana az olcsó orosz gázról

Magyar Péter legújabb gazdaságpolitikusa is elvenné a családoktól a rezsicsökkentést, így teljesítené Brüsszel követelését! Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságstratégiai és energetikai programvezetője hétfőn az ATV-nek adott interjúban közölte, Magyarország 2027 után leválasztható lesz az orosz energiaforrásokról, a gázról és az olajról. Egy ilyen lépés azonban véget vetne a jelenlegi rezsicsökkentésnek.

A korábbi Shell-alelnök szavai egybecsengenek azzal a brüsszeli követeléssel, amely szerint az Európai Unió 2027-től teljes tiltást akar bevezetni az orosz energiahordozókra. Mint korábban írtuk, a tilalmat a magyar vétó lehetőséget elkerülve kereskedelempolitikai döntésként hozták meg. 

Kapitány István bejelentése nyilvánvalóvá teszi, hogy a Tisza átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését - írja a Ripost. 

Az intézkedés súlyos következményekkel járna:  Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné a Századvég szerint. Az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, ami évente mintegy fél millió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak.

Lázár János: Putyin 30 százalék kedvezményt ad

Lázár János kedden Csepelen tartott Lázárinfót, ahol természetesen szintén szóba került a rezsicsökkentés kérdése is. A miniszter gyorsan tiszta vizet öntött a pohárba. Elmondta: Vlagyimir Putyin 30 százalék kedvezményt ad a gázra. Ha erről lemondanánk, és Amerikától vennénk a jövőben gázt, az sokkal drágább lenne.

 

Orbán Viktor: ilyenkor érezni, micsoda érték a rezsicsökkentés

Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta a rezsicsökkentés, valamint az olcsó orosz energiahordozók fontosságát. A miniszterelnök jelezte, hogy a kérdés téma lesz a mai kormányülésen is.

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. Mint jelezte, a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak. 

 

