Orbán Viktor: Mi vagyunk a biztos választás!
Orbán Viktor új videót tett közzé a közösségi oldalán.
Magyarország miniszterelnöke új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Fidesz-kongresszus eddig nem látott jelenetei és a tavalyi év kiemelt pillanatai szerepelnek.
A felvétel középpontjában a párt frissen bemutatott választási szlogenje áll: „Mi vagyunk a biztos választás.” A kormányfő a videót saját bejegyzésében tette közzé, hangsúlyozva a kormánypárt önmeghatározását a közelgő választás előtt.
Csak a Fidesz! Nincs más! 88 nap és újra 2/3!
- írta egy lelkes kommentelő.
Orbán Viktor videóját itt tudod megtekinteni:
