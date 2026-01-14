RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi vagyunk a biztos választás!

Orbán Viktor új videót tett közzé a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 21:10
Orbán Viktor Fidesz Kongresszus Fidesz

Magyarország miniszterelnöke új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Fidesz-kongresszus eddig nem látott jelenetei és a tavalyi év kiemelt pillanatai szerepelnek. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A felvétel középpontjában a párt frissen bemutatott választási szlogenje áll: „Mi vagyunk a biztos választás.”  A kormányfő a videót saját bejegyzésében tette közzé, hangsúlyozva a kormánypárt önmeghatározását a közelgő választás előtt.

Csak a Fidesz! Nincs más! 88 nap és újra 2/3! 

- írta egy lelkes kommentelő.

Orbán Viktor videóját itt tudod megtekinteni:

 

