Orbán Viktor: Mi vagyunk a biztos választás!

Magyarország miniszterelnöke új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Fidesz-kongresszus eddig nem látott jelenetei és a tavalyi év kiemelt pillanatai szerepelnek.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A felvétel középpontjában a párt frissen bemutatott választási szlogenje áll: „Mi vagyunk a biztos választás.” A kormányfő a videót saját bejegyzésében tette közzé, hangsúlyozva a kormánypárt önmeghatározását a közelgő választás előtt.

Csak a Fidesz! Nincs más! 88 nap és újra 2/3!

- írta egy lelkes kommentelő.

Orbán Viktor videóját itt tudod megtekinteni: