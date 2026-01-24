Orbán Viktor nyerte meg a mai napot

Míg Orbán Viktor ma is telt ház előtt szólt a bizonytalan szavazókhoz a Háborúellenes Gyűlésen, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban a legújabb globalista jelöltjével csak a baloldalnak muzsikált, mondta Deák Dániel legújabb összesítésében, amelyben azt vizsgálta, ki nyerte a mai, azaz január 24-ei napot a választási kampányban.

Orbán Viktor kiállt a magyar érdekek mellett, míg Magyar Péter egy sötét stúdióban ücsörgött. Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

A választásig már csak 11 hét van hátra, ebben az időszakban mindegyik politikus a bizonytalan és középen álló szavazókhoz szól, rajtuk dől el a választás. Így már minden politikai eseményt abból a szempontból kell vizsgálni, hogy az mennyire volt alkalmas erre.

– írja Deák Dániel legfrissebb elemzésében, hozzátéve, hogy a Digitális Polgári Körök országjárása megújult az év elején, Orbán Viktor már nem beszédet tart, hanem a közönség kérdéseire válaszol. Így volt ez Kaposváron is, ahol pedagógusok, orvosok, gazdák és számos más területet képviselő emberek tettek fel kérdéseket neki, amire hosszasan válaszolt.

A miniszterelnök olyan ügyeket emel a politikai napirendre, melyekben még az ellenzéki szavazók egy része is egyetért vele, ráadásul minden társadalmi csoporthoz szól, mindegyik számára van világos üzenete és érve, hogy miért szavazzon rá, kijelölte a választás tétjét.

Deák Dániel továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg Orbán Viktor az emberek között volt és velük beszélt, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban mutatta be a legújabb globalista jelöltjét. „Bár a baloldali sajtó jobboldalinak igyekszik beállítani, Magyar Péter ma bemutatott új embere, Orbán Anita valójában a Bajnai-féle globalista hálózatból érkezett, közös szervezetben van Bajnai Gordonnal és a Soros-családdal is. Első megszólalásában is kiállt Brüsszel mellett és az orosz energiáról is leválna, amivel világosan bemutatta, hogy a Tisza a globalisták pártja.”