Orbán Viktor által aláírt pulcsik érkeztek a Háborúellenes Gyűlésre

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 10:30
Kiderült, hogy a Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlésre különleges meglepetéssel érkeztek a szervezők. Már egy reggeli Facebook poszt is arról tanúskodott, hogy valami készül, hiszen Orbán Viktor egy piros pulcsira írt valamit. Közben kiderült a kulisszák mögül kikerült képről, hogy dedikált pulcsikat lehet szerezni a Gyűlésen.

A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor által dedikált pólókat lehet beszerezni. Fotó: MW
Eszméletlen milyen meglepetéssel készültek a szervezők: Maga Orbán Viktor dedikálja a saját rajzával ellátott pulcsit. A rajz, amelyet Rónai Egonnal való beszélgetése alatt készített a miniszterelnök, annyira népszerű lett, hogy pólókon és pulcsikon is tetszeleg azóta. 

Azonban most egy újabb csavar érkezett a képletbe, hiszen teljesen egyedi, Orbán Viktor által dedikált ruhadarabokat szerezhetnek be a szerencsés résztvevők a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten. Íme, ahogy Orbán Viktor dedikálja az egyik pulcsit:

