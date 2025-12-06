- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Orbán Viktor által aláírt pulcsik érkeztek a Háborúellenes Gyűlésre
Kihagyhatatlan ajánlat!
Kiderült, hogy a Kecskeméten megrendezésre kerülő Háborúellenes Gyűlésre különleges meglepetéssel érkeztek a szervezők. Már egy reggeli Facebook poszt is arról tanúskodott, hogy valami készül, hiszen Orbán Viktor egy piros pulcsira írt valamit. Közben kiderült a kulisszák mögül kikerült képről, hogy dedikált pulcsikat lehet szerezni a Gyűlésen.
Dedikált pulcsi a Háborúellenes Gyűlésen
Eszméletlen milyen meglepetéssel készültek a szervezők: Maga Orbán Viktor dedikálja a saját rajzával ellátott pulcsit. A rajz, amelyet Rónai Egonnal való beszélgetése alatt készített a miniszterelnök, annyira népszerű lett, hogy pólókon és pulcsikon is tetszeleg azóta.
Azonban most egy újabb csavar érkezett a képletbe, hiszen teljesen egyedi, Orbán Viktor által dedikált ruhadarabokat szerezhetnek be a szerencsés résztvevők a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten. Íme, ahogy Orbán Viktor dedikálja az egyik pulcsit:
- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre