Orbán Viktor a Facebookon érdekes képet tett közzé, amelyen az ünnepi készülődés hangulata érződik.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Jónak lenni jó!

Orbán Viktor a Facebookon közzétett képe mellé írta: Jónak lenni jó! A képre pedig a következőt írta: Ünnepi kiadás. Ez arra enged következtetni, hogy a Jónak lenni jó! idei, a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatásával kapcsolatban készül valami újdonsággal Orbán Viktor, méghozzá a közelgő ünnepek alkalmából.