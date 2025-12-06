Orbán Viktor: Jónak lenni jó
Az ünnepekre hangolódik a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Facebookon érdekes képet tett közzé, amelyen az ünnepi készülődés hangulata érződik.
Orbán Viktor: Jónak lenni jó!
Orbán Viktor a Facebookon közzétett képe mellé írta: Jónak lenni jó! A képre pedig a következőt írta: Ünnepi kiadás. Ez arra enged következtetni, hogy a Jónak lenni jó! idei, a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatásával kapcsolatban készül valami újdonsággal Orbán Viktor, méghozzá a közelgő ünnepek alkalmából.
