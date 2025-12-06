RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről: Hamarosan kezdünk

Már mindenki a helyszínen van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 10:02
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Radics Gigi Curtis

Idén harmadszorra is megtartják a Háborúellenes Gyűlést. Ezúttal Kecskemétre esett a választás, ahol nagyjából 11 óra körül kezdődik a gyűlés műsora. A Hír TV élőben is közvetíti az eseményt. Orbán Viktor pedig már izgatottam posztolt az eseményt várva.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Orbán Viktor Facebookon osztotta meg a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés kulisszatitkait. Láthatjuk a képeken, ahogy a műsorvezetők, Szabó Zsófi és Rákay Philip készülnek a műsorra, valamint feltűnik Radics Gigi és Curtis, akik ismét egy csodás közös dallal készülnek majd. Azonban már Csiszár Jenő is a helyszínen van, aki Orbán Viktorral fog majd beszélgetni az esemény végén.

A Háborúellenes Gyűlést a Hír TV Youtube csatornáján élőben figyelheted.

 

