Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről: Hamarosan kezdünk
Már mindenki a helyszínen van.
Idén harmadszorra is megtartják a Háborúellenes Gyűlést. Ezúttal Kecskemétre esett a választás, ahol nagyjából 11 óra körül kezdődik a gyűlés műsora. A Hír TV élőben is közvetíti az eseményt. Orbán Viktor pedig már izgatottam posztolt az eseményt várva.
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Orbán Viktor Facebookon osztotta meg a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés kulisszatitkait. Láthatjuk a képeken, ahogy a műsorvezetők, Szabó Zsófi és Rákay Philip készülnek a műsorra, valamint feltűnik Radics Gigi és Curtis, akik ismét egy csodás közös dallal készülnek majd. Azonban már Csiszár Jenő is a helyszínen van, aki Orbán Viktorral fog majd beszélgetni az esemény végén.
A Háborúellenes Gyűlést a Hír TV Youtube csatornáján élőben figyelheted.
