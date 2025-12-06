Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten: Itt követheted élőben!

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Kecskeméten. Hatalmas sikernek örvendett az eddig Győrben és Nyíregyházán is megrendezett alkalom. Most mutatjuk, hol érdemes élőben követni a gyűlés eseményeit!

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Hatalmas a tét a Háborúellenes Gyűlésen. Remek beszélgetéseknek lehetünk szemtanúi, és magvas gondolatokat hallunk majd háborúról, békéről, bel- és külpolitikáról. Érdemes követni a HírTV Youtube csatornájának élő adását, ha képbe szeretnénk kerülni!