Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten: Itt követheted élőben!
Érdemes lesz figyelni a harmadik Háborúellenes Gyűlés eseményeit.
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Kecskeméten. Hatalmas sikernek örvendett az eddig Győrben és Nyíregyházán is megrendezett alkalom. Most mutatjuk, hol érdemes élőben követni a gyűlés eseményeit!
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Hatalmas a tét a Háborúellenes Gyűlésen. Remek beszélgetéseknek lehetünk szemtanúi, és magvas gondolatokat hallunk majd háborúról, békéről, bel- és külpolitikáról. Érdemes követni a HírTV Youtube csatornájának élő adását, ha képbe szeretnénk kerülni!
