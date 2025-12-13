- Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
- Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai
- Radics Gigi és Curtis vadiúj dallal érkezett a Háborúellenes Gyűlésre
- "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Szili Katalin: Európa akkor járna el helyesen, ha követné a magyar példát
A Háborúellenes Gyűlés mohácsi állomásán megrendezett kerekasztal beszélgetésen vett részt Szili Katalin.
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen megrendezett panelbeszélgetésen arról beszélt, hogy alig múlt el 30 év a délszláv háború óta, amikor Magyarországon, Mohácson is lehetett hallani az ágyúdörgést.
Háborúellenes Gyűlés Mohácson
A szíve szakadt meg, amikor nemrég Kárpátalján járt, és Sebestyén József történetéről beszélgettek, és sok hasonló történetet hallgatott meg.
Úgy véli, az EU akkor járna el helyesen, ha a magyar példát követve a béke mellett állna ki.
Nekünk ugyanis a kárpátaljai magyarság fáj, de ott már az emberi méltóságot is gyakran semmibe veszik. Nem is érti, hogyan merülhet fel, hogy Ukrajna soron kívül uniós tagállam lehessen. Azt is mondta, kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett.
Ez már nem játék, ez a háborúról, sorozásról szól
– jelentette ki Szili Katalin a Háborúellenes Gyűlésen. Arról, hogy a karácsony közeledtével közelítünk-e a békéhez, úgy vélte, fontos lenne, hogy az advent arról szóljon, aminek szólnia kellene és elcsendesedjenek a fegyverek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre