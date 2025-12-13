Szili Katalin: Európa akkor járna el helyesen, ha követné a magyar példát

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen megrendezett panelbeszélgetésen arról beszélt, hogy alig múlt el 30 év a délszláv háború óta, amikor Magyarországon, Mohácson is lehetett hallani az ágyúdörgést.

Szili Katalin szerint Európa akkor járna el helyesen, ha követné a magyar példát, mondta a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

A szíve szakadt meg, amikor nemrég Kárpátalján járt, és Sebestyén József történetéről beszélgettek, és sok hasonló történetet hallgatott meg.

Úgy véli, az EU akkor járna el helyesen, ha a magyar példát követve a béke mellett állna ki.

Nekünk ugyanis a kárpátaljai magyarság fáj, de ott már az emberi méltóságot is gyakran semmibe veszik. Nem is érti, hogyan merülhet fel, hogy Ukrajna soron kívül uniós tagállam lehessen. Azt is mondta, kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett.

Ez már nem játék, ez a háborúról, sorozásról szól

– jelentette ki Szili Katalin a Háborúellenes Gyűlésen. Arról, hogy a karácsony közeledtével közelítünk-e a békéhez, úgy vélte, fontos lenne, hogy az advent arról szóljon, aminek szólnia kellene és elcsendesedjenek a fegyverek.