Orbán Viktor betekintést engedett a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé

11 órától a miniszterelnök is élőben közvetíti az eseményt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 09:59
orbán viktor radics gigi curtis háborúellenes gyűlés filep dávid mohács

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé a legfrissebb fotókat a Háborúellenes Gyűlésről. A negyedik Háborúellenes Gyűlés Mohácson kerül megrendezésre, december 13-án, szombaton 11 órától.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: Radics Gigi és Curtis már próbálnak. Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés Mohácson: Radics Gigi és Curtis már próbálnak. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

Orbán Viktor megosztotta a Háborúellenes Gyűlés előkészületeit. Látható, hogy Radics Gigi és Curtis már készülnek, hogy újra előadják közös dalukat, ismét lehet majd vásárolni Orbán Viktor által dedikált pulcsit, és Filep Dávid is feltűnt a színfalak mögött.

Orbán Viktor Facebook posztját itt nézheted meg:

Az eseményt itt követheted élőben

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
