Orbán Viktor betekintést engedett a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé a legfrissebb fotókat a Háborúellenes Gyűlésről. A negyedik Háborúellenes Gyűlés Mohácson kerül megrendezésre, december 13-án, szombaton 11 órától.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: Radics Gigi és Curtis már próbálnak. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

Orbán Viktor megosztotta a Háborúellenes Gyűlés előkészületeit. Látható, hogy Radics Gigi és Curtis már készülnek, hogy újra előadják közös dalukat, ismét lehet majd vásárolni Orbán Viktor által dedikált pulcsit, és Filep Dávid is feltűnt a színfalak mögött.