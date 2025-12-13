- "Sokat szoktam izgulni": Szabó Zsófi így készül a Háborúellenes Gyűlésre
Orbán Viktor betekintést engedett a Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé
11 órától a miniszterelnök is élőben közvetíti az eseményt.
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé a legfrissebb fotókat a Háborúellenes Gyűlésről. A negyedik Háborúellenes Gyűlés Mohácson kerül megrendezésre, december 13-án, szombaton 11 órától.
Háborúellenes Gyűlés Mohácson
Orbán Viktor megosztotta a Háborúellenes Gyűlés előkészületeit. Látható, hogy Radics Gigi és Curtis már készülnek, hogy újra előadják közös dalukat, ismét lehet majd vásárolni Orbán Viktor által dedikált pulcsit, és Filep Dávid is feltűnt a színfalak mögött.
Orbán Viktor Facebook posztját itt nézheted meg:
Az eseményt itt követheted élőben:
