- Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
- Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai
- Radics Gigi és Curtis vadiúj dallal érkezett a Háborúellenes Gyűlésre
- "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Búsómaszkkal sikerült elűzni Mohácsról Magyar Pétert
Rákay Philip keményen kiosztotta Magyar Pétert.
Már megszokhattuk Szabó Zsófi és Rákay Philip játékos csipkelődését, hiszen eddig az összes Háborúellenes Gyűlésen remek volt köztük a dinamika. Múlthéten a Mikulás alkalmából ajándékkal készültek egymásnak, most pedig stílszerűen Philip egy búsómaszkban lépett színpadra, hiszen a negyedik Háborúellenes Gyűlést Mohácson tartották.
Szabó Zsófi így kezdte a Háborúellenes Gyűlést
Szabó Zsófi viccesen odaszúrt a műsorvezetőnek:
Jól nézel ki. Lehet, hogy még jobban is, szerintem tartsd csak magadon.
Természetesen nem tudott a műsorvezető elmenni a tény mellett, hogy most először külön városban tartózkodik Magyar Péter. Megfutamodott. Nem követte a Háborúellenes Gyűlés újabb állomását.
A búsómaszk azok ellen szólt, akik be akartak törni a városba vagy az országba és tönkre szerették volna tenni. Például azok ellen, akik bádogbödönhangon azt kántálják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára
– mutatott rá a műsorvezető, aki a találkozó előtt betekintést engedett a kulisszák mögé.
Magyar Péter ezután sem úszta meg
A legnagyobb követőnk, most nem követett minket
– mondta Szabó Zsófi, akinek mondatára Rákay Philip is rákontrázott. „A legkisebb magyar most a pestieket boldogítja. Legyenek boldogok vele."
A Háborúellenes Gyűlés műsorvezetői tehát azonnal meghozták a nagyszerű hangulatot Mohácsra és a közönség is értékelte a poénos kritikákat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre