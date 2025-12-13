RETRO RÁDIÓ

Búsómaszkkal sikerült elűzni Mohácsról Magyar Pétert

Rákay Philip keményen kiosztotta Magyar Pétert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 12:19
Módosítva: 2025.12.13. 12:46
Már megszokhattuk Szabó Zsófi és Rákay Philip játékos csipkelődését, hiszen eddig az összes Háborúellenes Gyűlésen remek volt köztük a dinamika. Múlthéten a Mikulás alkalmából ajándékkal készültek egymásnak, most pedig stílszerűen Philip egy búsómaszkban lépett színpadra, hiszen a negyedik Háborúellenes Gyűlést Mohácson tartották.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rákay Philip szabó zsófi
Szabó Zsófi így kezdte a Háborúellenes Gyűlést. Fotó: MW

Szabó Zsófi így kezdte a Háborúellenes Gyűlést

Szabó Zsófi viccesen odaszúrt a műsorvezetőnek:

Jól nézel ki. Lehet, hogy még jobban is, szerintem tartsd csak magadon.

Természetesen nem tudott a műsorvezető elmenni a tény mellett, hogy most először külön városban tartózkodik Magyar Péter. Megfutamodott. Nem követte a Háborúellenes Gyűlés újabb állomását. 

A búsómaszk azok ellen szólt, akik be akartak törni a városba vagy az országba és tönkre szerették volna tenni. Például azok ellen, akik bádogbödönhangon azt kántálják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára

– mutatott rá a műsorvezető, aki a találkozó előtt betekintést engedett a kulisszák mögé.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rákay Philip és Szabó zsófi
Szabó Zsófi és Rákay Philip nem kímélte a Tisza párt elnökét (Fotó: MW)

Magyar Péter ezután sem úszta meg

A legnagyobb követőnk, most nem követett minket

– mondta Szabó Zsófi, akinek mondatára Rákay Philip is rákontrázott. „A legkisebb magyar most a pestieket boldogítja. Legyenek boldogok vele." 

 A Háborúellenes Gyűlés műsorvezetői tehát azonnal meghozták a nagyszerű hangulatot Mohácsra és a közönség is értékelte a poénos kritikákat.


 

 

