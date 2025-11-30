- Szabó Tünde: „Fontos, hogy megmaradjon a magyarok szabadsága!”
- Kocsis Máté: A magyaroknak most kell összefogniuk a békéért!
- Magyarországon mindenki békét akar! - ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés a résztvevők szerint
- Takács Péter: A béke mellett mindannyiunknak ki kell állni!
Tudtad, hogy az Orbán-kormány hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentését?
Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormány a bizalomra és a felelősségteljes döntésekre alapozza a jövőnket. Ezért hajtotta végre Európa legnagyobb adócsökkentés programját. De pontosan hogyan fogja megvédeni a kormány a közös értékeinket?
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szombaton az Orbán-kormány eredményeiről beszélt. A miniszter felhívta a figyelmünket arra, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar kormány célja a közös értékeink megőrzése. Ezért hajtotta végre a magyar kormány, többek között, Európa legnagyobb adócsökkentés programját - írja a Bors. - A kormány számára az a legfontosabb, hogy a bizalomra és a felelősségteljes döntésekre alapozza a közös jövőnket.
A magyar kormány az adócsökkentésben hisz
A kormány a közös értékeink védelmében hozza meg felelősségteljes döntéseit. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy intézkedéseik hátterében a bizalom és biztonság megteremtésének kérdése áll.
Most vezettük be a 3%-os, fix kamatozású hiteleket első lakást vásárlóknak, most duplázzuk meg a családi adókedvezményt, jövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák, januártól felmenő rendszerben a kétgyermekesek is
- mondta Gulyás Gergely Nyíregyházán.
De ez még nem minden! A kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat, az első negyedét a már korábban kifizetett 13. havi nyugdíjjal együtt fogja folyósítani.
Ne feledjük el, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon több, mint egy millió új munkahely jött létre. Ez fantasztikus szám! Azért tudta a kormány elérni, mert úgy döntött: segély helyett munkát ad. Így a bérek három és félszeresére, a minimálbér négyszeresére nőtt!
Csak mi tudjuk garantálni e viharos időkben Magyarország békéjét és biztonságát. Tegyünk meg mindent azért, hogy mindezt folytassuk és megőrizzük!
- kérte Gulyás Gergely miniszter.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kérése azért megszívlelendő, mert nemcsak általánosságban beszél békéről, biztonságról és bizalomról, hanem a kormány konkrét felelősségteljes döntéseit, intézkedéseit és az elért eredményeket, mint Európa legnagyobb adócsökkentés programját, is képes felmutatni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre