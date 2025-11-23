RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Írjuk alá minél többen a nemzeti konzultációt!

Így lehet kimaradni a háborúból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Módosítva: 2025.11.23.
háború nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Orbán Viktor vasárnap délelőtt a Facebookon megosztott bejegyzésében fejtette ki, hogy miként lehet kimaradni a háborúból. Ezért kell mindenkinek aláírnia a nemzeti konzultációt.

Ezért kell mindenkinek aláírnia a Nemzeti Konzultációt. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Ezért kell mindenkinek aláírnia a nemzeti konzultációt Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Írjuk alá minél többen a nemzeti konzultációt!

Hogyan lehet kimaradni a háborúból?

A válasz az, hogy pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból. Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré. Abból ki tudtunk maradni. Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból. 

A migrációs csatából történő kimaradásunknak a tapasztalata az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.

Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat. Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk. De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük. 

Ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció: arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké. Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket.

Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból.

Írjuk alá minél többen!

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu