Orbán Viktor megmutatta az utat a választási győzelemhez

Erődemonstráció volt a digitális polgári körök gyűlése.
„Hatalmas erődemonstráció volt a Digitális Polgári Körök szombati gyűlése, ahol Orbán Viktor mozgósító beszéde mellett a polgári élet színe java felvonult a sportolóktól kezdve a tudósokon át a legkülönbözőbb közéleti személyiségekig.” – írta elemzésében Deák Dániel a Facebook-oldalán.
„Megmutatta a nemzeti oldal, hogy rendkívül sokszínű és a társadalom minden rétegét képviseli. Orbán Viktor beszéde mellett pedig Lázár János és Kocsis Máté beszéde is lehengerlő volt, a rendezvény lebonyolítása pedig professzionális.
A rendezvényre több mint tízezer ember ment el, sokan már be sem fértek, többszörös volt a túljelentkezés. Ez is annak az eredménye, hogy az elmúlt hónapokban a jobboldal érezhetően lendületet vett, amit a közvélemény-kutatások és a hétköznapi tapasztalás is visszaigazol, eközben a Tisza lendületet vesztett, Magyar Péter ma is kétségbeesetten próbálta támadni a DPK gyűlését, sikertelenül.
Orbán Viktor bejelentette, hogy október 23-án lesz ismét Békemenet, ami újabb mozgósító erővel bír majd!” – summázott az elemző, aki videón keresztül maga is üzent a rendezvényen.
Deák Dániel lebuktatta Magyar Péter újabb hazugságát is egy másik posztban:
Orbán Viktor összefoglalta a feladatokat, hogy miért és hogyan kell választást nyerni – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója a kormányfő szombati beszédéről, amely a Digitális polgári körök – A gyűlés című rendezvényen hangzott el.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy a beszéd új eleme a „tegyük naggyá Magyarországot” világos üzenete volt.
A miniszterelnök felvázolta a jelenlegi helyzetet, vagyis azt, hogy hazánk milyen kihívások előtt áll, továbbá ismertette a naggyá tétel és a győzelem tervét.
Ezzel szemben a másik oldalnak nincsenek ilyen építő üzenetei, mert ők csupán annyit mondanak, hogy leváltják ezt a kormányt, aztán majd lesz valami. Ha meg is valósulnának a terveik egyes elemei, azokról nem mondják el, hogy mik lennének – világított rá a politikai-elemzési igazgató.
Boros Bánk Levente felidézte: a kormányfő háromféle bátorságról beszélt, amelyekből kettő már megvalósult. Az egyik az intellektuális bátorság, amelynek lényege, hogy merjünk másképpen gondolkodni, mint azok, akik ránk akarják erőltetni az akaratukat akár belföldön, akár külföldről. A másik a politikai bátorság, hogy merjünk az ellenségeinknek nemet mondani és velük szembeszállni, ami már működik, ha Brüsszelre, az IMF-re vagy a Világbankra gondolunk.
A gyűlés arról szólt, hogy vértezzük fel magunkat, építsünk közösséget, a meglévőt erősítsük meg, a közösség tagjai pedig bátorságot fognak adni egymásnak, ami maga a választási győzelmi terv
– mutatott rá, szavait a Ripost idézte.
Boros Bánk Levente arra is kitért, hogy a békemenetek a kezdettől fogva – ahogy az esemény neve is mutatja – nem valami ellen, hanem valamiért szerveződtek.
A békemenet világos üzenet tömegében és mondanivalójában azzal a gyűlöletcunamival szemben, amit Magyar Péter zúdított a nemzeti oldalra az elmúlt másfél évben, és teszi ezt mindmáig.
Két világkép, a béke és a gyűlöletkeltés áll egymással szemben, aminek közösségépítő ereje és üzenetértéke is van – világított rá.
