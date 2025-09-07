Deák Dániel: a kötcsei tiszás rendezvényre kevés embert tudtak mozgósítani

Deák Dániel Facebook-oldalán tett közzé egy drónnal készült fotót, ami 11:38 perckor készült Kötcsén, amikor Magyar Péter színpadra állt.

Figyelmeztetett, ne feledjétek Tarr Zoltán szavait: „Nem fogok mindent elmondani, mert mert akkor megbukunk.” Hozzátette, ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani, ezért is született a poszt.