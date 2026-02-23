RETRO RÁDIÓ

Hatalmas kárt okoztak: Részegen tanította vezetni a párját, több autó is megrongálódott

Jó mókának indult, majd hatalmas kárral végződött annak a párnak az ámokfutása, akik részegen több autót is megrongáltak. A férfi részegen tanította a barátnőjét vezetni.

Szerző: Amy Mans
baleset jogosítvány nélkül részeg

Egy 30 éves férfi részegen tanította a 26 éves barátnőjét vezetni Prahova megyei, Băicoi város utcájában. A páros jó mókának gondolhatta az ötletet, ezért beszálltak a kocsiba és elindultak, azonban nem tartott sokáig az útjuk.

alt= a férfi részegen tanította a barátnőjét vezetni
Kattant a bilincs: a férfi részegen tanította a barátnőjét vezetni / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Részegen tanította barátnőjét vezetni, pillanatok alatt kiértek a rendőrök

A férfi átengedte a kormányt a jogosítvánnyal nem rendelkező, részeg barátnőjének, majd a férfi az anyós ülésről figyelte és adott instrukciókat. Száz méter után máris balesetet okozott a páros, két autó is csúnyán megrongálódott. A 30 éves férfi akkor megállította a járművet és átvette a kormányt. Azonban neki hasonlóan rosszul ment a vezetés, így neki csapódott egy nagy hóbuckának. 

A rendőrség pillanatok alatt kiérkezett a helyszínre. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a páros erősen ittas állapotban ült be a kocsiba.  A férfit és a nőt őrizetbe vették és büntetőeljárást indítottak ellenük - a férfinak ittas vezetésért, a nőnek jogosítvány nélküli vezetésért kell felelnie - írja a Maszol.

 

