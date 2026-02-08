RETRO RÁDIÓ

Erre várt mindenki: Íme a hatos lottó nyerőszámai

Hatalmas összegről volt szó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 18:02
Módosítva: 2026.02.08. 18:07
Szerencsejáték Zrt. hatos lottó nyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy) 13 (tizenhárom) 21 (huszonegy) 22 (huszonkettő) 23 (huszonhárom) 26 (huszonhat)

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint; 4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint; 3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
