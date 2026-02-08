Erre várt mindenki: Íme a hatos lottó nyerőszámai
Hatalmas összegről volt szó.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy) 13 (tizenhárom) 21 (huszonegy) 22 (huszonkettő) 23 (huszonhárom) 26 (huszonhat)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint; 4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint; 3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.
