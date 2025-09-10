Riadót fújtak: erre a nyolc vármegyére adtak ki riasztást zivatar miatt

Egyre több vármegyében érdemes esernyővel elindulni!
Míg kedd este csak Vas és Zala vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt, szerdán az ország teljes dél-keleti régiójában érdemes lesz esernyővel útnak indulni.
Ahogy a HungaroMet alábbi ábrája is sárgával mutatja: az alábbi nyolc vármegyében zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Most pedig jöjjön a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa szerdától egészen péntekig!
Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség.
Szöveges előrejelzés
Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Pénteken napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli meleg jöhet.
