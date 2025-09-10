Riadót fújtak: erre a nyolc vármegyére adtak ki riasztást zivatar miatt

Míg kedd este csak Vas és Zala vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt, szerdán az ország teljes dél-keleti régiójában érdemes lesz esernyővel útnak indulni.

Egyre több helyen várható zivatar (Fotó: unsplash)

Ahogy a HungaroMet alábbi ábrája is sárgával mutatja: az alábbi nyolc vármegyében zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

A sárgával jelzett területeken nem árt az esernyő! (Fotó: met.hu)

Most pedig jöjjön a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa szerdától egészen péntekig!

Szerdán délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség.

Szöveges előrejelzés

Csütörtökön délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Pénteken napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli meleg jöhet.