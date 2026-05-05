Örökké élnél? - Egy orvos szerint így egyensúlyozhatsz a vércukroddal

Egyre több ember küzd napközbeni energiazuhanással, falási rohamokkal vagy hirtelen levertséggel, amelyek mögött sokszor a vércukorszint gyors kiugrása, majd bezuhanása áll. Dr. Sohaib Imtiaz orvosi vezető szerint azonban nem a teljes szénhidrátmegvonás a megoldás.

Vércukorszinted szinten tartásához megvannak a megfelelő praktikák

Ezt tartsd észben, ha szinten szeretnéd tartani a vércukorszintedet

Nem kell kerülni a szénhidrátokat, mert szükség van rájuk az energiához

– szögezte le.

A szakember szerint sokkal fontosabb az, hogyan és mivel együtt fogyasztjuk őket.

A vércukorszint étkezés közbeni kordában tartásának legjobb módja, ha a szénhidrátot fehérjével, rosttal és egészséges zsírral kombináljuk. Ilyenkor a glükózszint emelkedése sokkal kevésbé lesz drasztikus

– magyarázta.

Vagyis ha valaki például kenyeret eszik, önmagában sokkal gyorsabban dobja meg a vércukrát, mintha mellé zöldséget, egy kis olívaolajat és valamilyen fehérjét – például lazacot – is fogyasztana. Dr. Imtiaz arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, milyen szénhidráthoz nyúlunk.

A finomított lisztből, cukorból készült egyszerű szénhidrátok gyorsan felszívódnak, emiatt hirtelen vércukorcsúcsot okoznak, amit gyakran ugyanilyen gyors visszaesés követ. Ezzel szemben a teljes kiőrlésű kenyerek, gabonák vagy például az árpa lassabban bomlanak le a szervezetben.

Az összetett szénhidrátok folyamatosabban biztosítják az energiát, így nem jelentkeznek azok a komoly vércukorcsúcsok és -zuhanások

– mondta.

A szakértő szerint azonban nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor. Állítása szerint a késő esti evés különösen rosszat tehet a szervezetnek, mert ilyenkor a test már kevésbé reagál hatékonyan a vércukorszint-emelkedésre.

Minél korábban eszünk, annál jobb. Éjszaka rosszabb az inzulinérzékenység, vagyis a szervezet hormonjai kevésbé hatékonyan kezelik a vércukorszint megugrását

– figyelmeztetett.

Kutatások szerint még egészséges embereknél is nagyobb és elhúzódóbb vércukor-ingadozást okozhat a késő esti étkezés – írja a Verywell Health.