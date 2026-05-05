Örökké élnél? - Egy orvos szerint így egyensúlyozhatsz a vércukroddal
Sokan teljesen száműzik a szénhidrátot az étrendjükből, ha félnek a vércukorszint ingadozásától, pedig szakértők szerint ez egy óriási hiba.
Egyre több ember küzd napközbeni energiazuhanással, falási rohamokkal vagy hirtelen levertséggel, amelyek mögött sokszor a vércukorszint gyors kiugrása, majd bezuhanása áll. Dr. Sohaib Imtiaz orvosi vezető szerint azonban nem a teljes szénhidrátmegvonás a megoldás.
Ezt tartsd észben, ha szinten szeretnéd tartani a vércukorszintedet
Nem kell kerülni a szénhidrátokat, mert szükség van rájuk az energiához
– szögezte le.
A szakember szerint sokkal fontosabb az, hogyan és mivel együtt fogyasztjuk őket.
A vércukorszint étkezés közbeni kordában tartásának legjobb módja, ha a szénhidrátot fehérjével, rosttal és egészséges zsírral kombináljuk. Ilyenkor a glükózszint emelkedése sokkal kevésbé lesz drasztikus
– magyarázta.
Vagyis ha valaki például kenyeret eszik, önmagában sokkal gyorsabban dobja meg a vércukrát, mintha mellé zöldséget, egy kis olívaolajat és valamilyen fehérjét – például lazacot – is fogyasztana. Dr. Imtiaz arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, milyen szénhidráthoz nyúlunk.
A finomított lisztből, cukorból készült egyszerű szénhidrátok gyorsan felszívódnak, emiatt hirtelen vércukorcsúcsot okoznak, amit gyakran ugyanilyen gyors visszaesés követ. Ezzel szemben a teljes kiőrlésű kenyerek, gabonák vagy például az árpa lassabban bomlanak le a szervezetben.
Az összetett szénhidrátok folyamatosabban biztosítják az energiát, így nem jelentkeznek azok a komoly vércukorcsúcsok és -zuhanások
– mondta.
A szakértő szerint azonban nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor. Állítása szerint a késő esti evés különösen rosszat tehet a szervezetnek, mert ilyenkor a test már kevésbé reagál hatékonyan a vércukorszint-emelkedésre.
Minél korábban eszünk, annál jobb. Éjszaka rosszabb az inzulinérzékenység, vagyis a szervezet hormonjai kevésbé hatékonyan kezelik a vércukorszint megugrását
– figyelmeztetett.
Kutatások szerint még egészséges embereknél is nagyobb és elhúzódóbb vércukor-ingadozást okozhat a késő esti étkezés – írja a Verywell Health.
