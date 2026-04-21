Így készül az isteni pisztáciás puding – mesterhármas összetevőből

Ez a recept mindent visz! Az idei tavasz titkos finomsága a pisztáciás puding.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 12:00
recept pisztáciás puding desszert

Diétázol, de egy különleges és krémes desszertre vágysz? Ez a pisztáciás puding csupán három összetevőből áll, mégis belefér a fogyókúrába.

Egyszerű pisztáciás puding recept, amivel könnyű tartani a diétát (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Nem kell lemondanod az édességekről – ez a pisztáciás puding recept segít ebben

A tudatos étrendben ez a recept igazi Jolly Joker. Ha szereted az édes ízeket, de közben próbálsz odafigyelni arra, hogy mit eszel, ez a recept tökéletes megoldás lehet a számodra. Sőt, ez az egészséges desszert segíthet abban, hogy ne rontsd el a diétádat.

Egyszerű, krémes és tökéletesen illeszkedik a tudatos étrendbe ez a három hozzávalós puding

A lágy tofu az egésznek az alapja, ami szinte pudingszerű textúrát ad. Ezután egy kevés fehér csoki jön, ami édességet ad a desszertnek, valamint a pisztácia, ami nemcsak az ízek miatt fontos, de tápanyagokban is igen gazdag. Az eredmény pedig egy olyan desszert, ami egyszerre krémes, édes és könnyed. A tofu fehérjetartalma magas, miközben a kalóriája viszonylag alacsony, ami segít abban, hogy hosszabb ideig eltelítsen.

Hozzávalók: 

  • 300 g lágy tofu
  • 60 g fehér csoki
  • 50 g hámozott pisztácia

Elkészítés:

Vízgőz felett olvaszd fel a fehér csokit, közben pedig a pisztáciát és a tofut turmixold össze. Majd mindkét krémet újra turmixoldk össze, s ha szükséges, akkor egy csipet só és édesítőszer is mehet bele. Éjszakára tedd a hűtőbe, majd tálaláskor szórd meg egy kis aprított pisztáciával – írja a Life.hu internetes portál.

@emthenutritionist

3 INGREDIENT WHIPPED PISTACHIO PUDDING POTS. This is one of those how is this only three ingredients desserts for how good it tastes. Five minutes in a blender, no baking, and you end up with creamy little fridge pots that hit that sweet craving but are still high in protein and nutrition. Trust me, you cannot taste the tofu! Serves 4 small pots at approx 130 kcal & 7 g protein per pot 300 g silken tofu, well drained 60 g blonde or white chocolate 50 g shelled pistachios Add the pistachios to a high-speed blender and blitz until very finely ground. Melt the chocolate over a bain marie. Add the tofu, melted chocolate, sweetener of choice (I used a few drops of liquid stevia but you can use honey/ maple) and finish with a little pinch of salt, then blend again until completely smooth, scraping down the sides as needed. Spoon into 4 small pots and chill for 3 hours or overnight. The texture should be like a thick yoghurt. Finish with chopped pistachios and store for 7 days.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
