Így készül az isteni pisztáciás puding – mesterhármas összetevőből

Diétázol, de egy különleges és krémes desszertre vágysz? Ez a pisztáciás puding csupán három összetevőből áll, mégis belefér a fogyókúrába.

Nem kell lemondanod az édességekről – ez a pisztáciás puding recept segít ebben

A tudatos étrendben ez a recept igazi Jolly Joker. Ha szereted az édes ízeket, de közben próbálsz odafigyelni arra, hogy mit eszel, ez a recept tökéletes megoldás lehet a számodra. Sőt, ez az egészséges desszert segíthet abban, hogy ne rontsd el a diétádat.

Egyszerű, krémes és tökéletesen illeszkedik a tudatos étrendbe ez a három hozzávalós puding

A lágy tofu az egésznek az alapja, ami szinte pudingszerű textúrát ad. Ezután egy kevés fehér csoki jön, ami édességet ad a desszertnek, valamint a pisztácia, ami nemcsak az ízek miatt fontos, de tápanyagokban is igen gazdag. Az eredmény pedig egy olyan desszert, ami egyszerre krémes, édes és könnyed. A tofu fehérjetartalma magas, miközben a kalóriája viszonylag alacsony, ami segít abban, hogy hosszabb ideig eltelítsen.

Hozzávalók:

300 g lágy tofu

60 g fehér csoki

50 g hámozott pisztácia

Elkészítés:

Vízgőz felett olvaszd fel a fehér csokit, közben pedig a pisztáciát és a tofut turmixold össze. Majd mindkét krémet újra turmixoldk össze, s ha szükséges, akkor egy csipet só és édesítőszer is mehet bele. Éjszakára tedd a hűtőbe, majd tálaláskor szórd meg egy kis aprított pisztáciával – írja a Life.hu internetes portál.