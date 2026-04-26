A változást több erős hatás is támogatja: április 28-án a Vénusz–Plútó-együttállás segíti a mély, őszinte beszélgetéseket, majd május 1-jén a Skorpió telihold hoz érzelmi lezárásokat és felismeréseket. Ez ráadásul egy különleges időszak része, hiszen két telihold is lesz májusban – az úgynevezett Kék Hold energiája pedig még intenzívebbé teszi az átalakulást a csillagjegyek számára.

Ezekre a csillagjegyekre végre rátalálhat a szerelem

Május 2-tól a Merkúr Bikába lépése segít lehiggadni, tisztábban kommunikálni és stabilabb alapokra helyezni a kapcsolatokat.

Íme azok a csillagjegyek, akiknél most igazán beindulnak a dolgok:

Bika

A Bikák számára ez a hét érzelmi tisztulást hoz. A Skorpió telihold segít elengedni a múlt sérelmeit, és végre kimondani azt, ami eddig bennük maradt. Ez különösen fontos egy meglévő kapcsolatban: most derül ki igazán, hogy együtt maradtok-e – és a válasz megnyugtató lehet. Ha pedig egy ideje ismerkedsz, egy fontos szakasz lezárulhat, és megnyílhatsz valami új előtt.

Nyilas

A Nyilasoknak most az őszinteség lesz a kulcs. Bár alapból szabadságra vágynak, most rá kell nézniük arra is, mit akarnak hosszú távon. A Vénusz és a Plútó hatása segít abban, hogy végre nyíltan beszéljenek az érzéseikről. Ha kapcsolatban élnek, egy őszinte beszélgetés meglepően pozitív fordulatot hozhat. Ha szinglik, egy váratlan, mély beszélgetés akár egy új szerelem kezdete is lehet.

Skorpió

A Skorpiók számára ez a hét igazi érzelmi áttörést hozhat. Hajlamosak elfojtani vagy megkérdőjelezni a saját érzéseiket, most viszont eljött az idő, hogy kimondják őket. A Merkúr hatására könnyebben megnyílnak, és ez hatalmas változást hozhat a kapcsolataikban. Ha egyedülállók, most új lehetőségek jelennek meg – de fontos, hogy ők is tegyenek lépéseket.

Ikrek

Az Ikrek most elemükben lesznek: a kommunikáció bolygója és a Vénusz hatása is segíti őket abban, hogy könnyedén kapcsolódjanak másokhoz. Ez a hét ideális arra, hogy mélyebb beszélgetésekbe menjenek bele, ne csak felszínesen ismerkedjenek. Egy meglévő kapcsolat új szintre léphet, de az is lehet, hogy egy izgalmas új ismeretség indul el.