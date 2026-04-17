Három csillagjegy végre búcsút int a magánynak

2026. április 17. után három csillagjegy számára véget ér a magány. Amikor a Hold pénteken a Bikába lép, a kötődéseink elkezdenek elhalványulni.

Most, ebben a kiadós holdtranzitban úgy érezzük, hogy képesek vagyunk egyedül megbirkózni a problémával. A felismerés arról szól, hogy nem kell örökre a magányban ragadnunk.

Három csillagjegy búcsút inthet a magánynak

Pénteken egyes az asztrológiai jegyek felszabadulnak attól a ragaszkodástól, ami visszafogta őket. Belépünk a kapcsolódás korszakába, és ez sokkal jobb, mint az eddig megtapasztalt magány.

Bika

Régen elég magányos ember voltál, és minél többet élted át ezt az érzést, annál inkább hitted, hogy örökké tart. Egy ideig nem láttad a fényt az alagút végén. Április 17-én azonban mindez megváltozik.

Úgy tűnik, hogy a ragaszkodásod csak átmeneti volt. A jegyed ma a Holdba lép, és mintha hirtelen bekattanna a lelkedbe, és megmutatná, hogy a dolgok tényleg egy szempillantás alatt megváltoznak. Ilyenkor te is megváltozol, rájössz, hogy a magány már nem illik hozzád.

Szűz

A múltban azt az elképzelést vallottad, hogy csak egy magányos ember vagy. Azt gondoltad, hogy ez már csak így van, és nem kell senkivel megosztanod. Most másképp érzed magad, ugyanis változnak az idők számodra.

Április 17-én, a Bika Holdja alatt egy kicsit kényelmesebben érzed magad, ha egyszerűen önmagad vagy. Nem ragaszkodsz annyira ahhoz a gondolathoz, hogy kevesebb vagy, mint az átlagember. A pénteki Holdhatás segít visszanyerni a személyiséged és a bájodat. Nem kell azonosulnod azzal, hogy áldozat vagy, vagy valaki, akit teljesen egyedül hagytak.

Skorpió

Ami pénteken kihúz a depressziódból, az az, hogy egy régi barát újraéleszti a köztetek lévő köteléket. Valamiért ennyi elég is ahhoz, hogy kijuss abból a magányos helyből, ahol oly sokáig tartottad magad.

Majdnem megszoktad a magányt. Bár sosem akartad, hogy ez legyen az, aki vagy, nem igazán láttál más lehetőséget. Mégis, a Bika Holdja alatt rájössz, hogy csak becsaptad magad. Soha nem voltál valójában egyedül! Vannak emberek, akik ott akarnak lenni melletted. Engedd, hogy megtegyék - írta a Your Tango.