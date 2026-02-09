Ezek a csillagjegyek nagy előrelépést tehetnek: csak egy valamire figyelmeztet a horoszkóp!

A hétfői horoszkóp egy hatalmas előrelépésre hívja fel a figyelmet, azonban nem mindegy, hogy azt hogyan lépjük meg.

A hétfői horoszkóp haladást ígér ezeknek a csillagjegyeknek Fotó: Freepik/Illusztráció

A Skorpió Hold határozza meg a hétfői horoszkópot: ezeknek a csillagjegyeknek előrelépést ígér

Kos

Hétfőn úgy érezheti, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy éppen egy sikere csípi az illető szemét. A kérdés mindössze az, miért kellene önnek ezzel foglalkoznia. Legyen ez az ő problémája.

Bika

Hétfőn egy komoly lehetőség adódhat, olyan, amelyről talán ön is nehezen hiszi el, hogy lehetséges. Ne menjen el mellette, hiszen képes megcsinálni. Ne hallgasson azokra, akik szerint nem alkalmas rá, vagy ez nem az ön pályája.

Ikrek

A Hold a Skorpióban jár, ezért érdemes elsősorban az ösztöneire hallgatnia, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de nagy az esély arra, hogy végül mégis ez bizonyul a jó választásnak.

Rák

A Hold a Skorpióban jár, ami mély érzéseket jelez, ugyanakkor sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornáznia az energiákat, mert ez a nap különleges meglátásokat és erős intuíciót is hozhat.

Oroszlán

Ma délelőtt az önre nem jellemző módon kissé hullámvölgyben érezheti magát, de ez csupán múló rosszkedv. Nem érdemes beleélnie magát. Engedje, hogy a környezete jobb kedvre hangolja, nem kell beleragadnia ebbe.

Szűz

Hétfőn gyors gondolkodásával szinte bármit elérhet, különösen úgy, hogy nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon vannak, és szinte félszavakból is megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében valódi kincs, érdemes megbecsülnie.

Mérleg

Nagyon jellemző önre, hogy bármibe is fog, azon meglátszik a keze nyoma. Jó ízléssel nyúl mindenhez, kreatív megoldásai a legtöbb ember tetszését elnyerik, még ha irigyei is akadnak. Ma is hangot adhat a kritikájának valaki. Nem érdemes törődnie vele.

Skorpió

A Hold az ön jegyében jár, emiatt elmélkedős hangulatba kerülhet, és szívesen visszavonul a világtól. Adjon magának elegendő időt erre, és hagyja, hogy megszülessenek azok a gondolatok, amelyek később előreviszik.

Nyilas