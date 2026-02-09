Ezek a csillagjegyek nagy előrelépést tehetnek: csak egy valamire figyelmeztet a horoszkóp!
Vajon te is közéjük tartozol? Valaki egyedül, valaki segítséggel éri el a haladást a csillagjegyek közül.
A hétfői horoszkóp egy hatalmas előrelépésre hívja fel a figyelmet, azonban nem mindegy, hogy azt hogyan lépjük meg.
A Skorpió Hold határozza meg a hétfői horoszkópot: ezeknek a csillagjegyeknek előrelépést ígér
Kos
Hétfőn úgy érezheti, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy éppen egy sikere csípi az illető szemét. A kérdés mindössze az, miért kellene önnek ezzel foglalkoznia. Legyen ez az ő problémája.
Bika
Hétfőn egy komoly lehetőség adódhat, olyan, amelyről talán ön is nehezen hiszi el, hogy lehetséges. Ne menjen el mellette, hiszen képes megcsinálni. Ne hallgasson azokra, akik szerint nem alkalmas rá, vagy ez nem az ön pályája.
Ikrek
A Hold a Skorpióban jár, ezért érdemes elsősorban az ösztöneire hallgatnia, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de nagy az esély arra, hogy végül mégis ez bizonyul a jó választásnak.
Rák
A Hold a Skorpióban jár, ami mély érzéseket jelez, ugyanakkor sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornáznia az energiákat, mert ez a nap különleges meglátásokat és erős intuíciót is hozhat.
Oroszlán
Ma délelőtt az önre nem jellemző módon kissé hullámvölgyben érezheti magát, de ez csupán múló rosszkedv. Nem érdemes beleélnie magát. Engedje, hogy a környezete jobb kedvre hangolja, nem kell beleragadnia ebbe.
Szűz
Hétfőn gyors gondolkodásával szinte bármit elérhet, különösen úgy, hogy nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon vannak, és szinte félszavakból is megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében valódi kincs, érdemes megbecsülnie.
Mérleg
Nagyon jellemző önre, hogy bármibe is fog, azon meglátszik a keze nyoma. Jó ízléssel nyúl mindenhez, kreatív megoldásai a legtöbb ember tetszését elnyerik, még ha irigyei is akadnak. Ma is hangot adhat a kritikájának valaki. Nem érdemes törődnie vele.
Skorpió
A Hold az ön jegyében jár, emiatt elmélkedős hangulatba kerülhet, és szívesen visszavonul a világtól. Adjon magának elegendő időt erre, és hagyja, hogy megszülessenek azok a gondolatok, amelyek később előreviszik.
Nyilas
Ma kvadrát fényszögek hatnak ránk, ami a szokottnál is lobbanékonyabbá tehet. Vita alakulhat ki a szűkebb és a tágabb környezetében egyaránt. Ilyenkor könnyen elragadhatják az érzelmei, és olyasmi is kicsúszhat a száján, amit később megbánna.
Bak
Általában ön az, aki másoknak segít, ma azonban egy munkahelyi feladatnál fordulhat a kocka. Lehet olyan kihívás, amelynél egyszerűen muszáj külső segítséget kérnie. Csapatban viszont gyorsan és flottul megold mindent.
Vízöntő
Hétfőn az érzelmi és a fizikai energiája is elegendő lehet ahhoz, hogy olyasmiben is előrelépést érjen el, amitől eddig tartott, vagy nehezen vette rá magát a kezdésre. Addig üsse a vasat, amíg meleg – ma ez lehet a mottója.
Halak
Bár nem túl lendületesen indítja a reggelt, később felveszi a tempót, és olyasmiben is haladást ér el, amiről már kezdett lemondani, vagy ami nagyon nem akart működni. Talán még meg is lepi, milyen jól alakul ez a nap.
