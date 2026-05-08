Azonnal bosszút állt a furgon sofőrjén egy tanárnő - Súlyos bírságra számíthatnak

Egy 25 éves tanárnő sajátos módon állt bosszút azokon a férfiakon, akik az utcán zaklatták őt Cardiffban: miután rájött, hogy a furgonjuk után nincs befizetve az adó, feljelentette őket a brit közlekedési hatóságnál. Az ügy végén akár 1000 fontos (több mint 400.000 forint) bírságot is kaphatnak.

Aneesa Dawn éppen a forgalmas Newport Roadon akart átkelni húgával, amikor egy fehér furgon sofőrje folyamatos dudálásba kezdett. Először azt hitték, közlekedési probléma miatt hallják a kürtöt, később azonban világossá vált számukra, hogy a férfi őket célozza. A sofőr többször rájuk dudált, majd lehúzta az ablakot, kihajolt és kiabálni kezdett velük: „Szia drágám, egy ideje dudálok neked, te kolbász!”

Aneesa szerint a helyzet egyszerre volt megalázó és félelmetes – írja a The Sun. – A nő elővette a telefonját, és videóra vette a jelenetet bizonyítékként. Elmondása szerint a sofőr még agresszívebb lett, amikor észrevette, hogy filmezik. A tanárnő később online rendszeren keresztül ellenőrizte a furgon rendszámát, és kiderült, hogy a jármű után nincs befizetve a kötelező gépjárműadó. Ezután jelentette az esetet a DVLA-nak, vagyis a brit járműnyilvántartó hatóságnak.

Aneesa három éve költözött Cardiffba Kanadából. Azt mondta, a dudálás percekig tartott, és legalább kilenc alkalommal kürtöltek rájuk. Szerinte a férfiakat egyáltalán nem érdekelte, hogy nappal történt az eset, emberekkel teli utcán.

Csak meg akartak félemlíteni és megalázni minket

– mondta.

A nő a videót feltöltötte TikTokra és Instagramra is „Zaklattak Cardiffban, de a karma közbelépett” címmel. A felvétel Instagramon több mint 10 millió, TikTokon közel 1 millió megtekintést ért el. Aneesa szerint rengeteg nő írt neki hasonló tapasztalatokról, és örül annak, hogy a videó beszédtémává tette az utcai zaklatást.

Az interneten azonban támadások is érték: több negatív komment után már attól félt, hogy újra felismeri az egyik férfi Cardiff utcáin.

A nő rendőrségi feljelentést is tett a dél-walesi rendőrségnél az április 15-i incidens miatt. Azt mondta, különösen dühítette, hogy húga első cardiffi látogatása ilyen élménnyel kezdődött. A brit törvények szerint bűncselekménynek számít, ha valakit az utcán a neme miatt zaklatnak. A rendőrség közölte: mindenkinek joga van ahhoz, hogy félelem nélkül használhassa a köztereket.