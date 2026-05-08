RETRO RÁDIÓ

Azonnal bosszút állt a furgon sofőrjén egy tanárnő - Súlyos bírságra számíthatnak

A helyzet egyszerre volt megalázó és félelmetes. Frappáns módon vágott vissza az őt zaklató sofőrnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 14:00
sofőr tanárnő bosszú

Egy 25 éves tanárnő sajátos módon állt bosszút azokon a férfiakon, akik az utcán zaklatták őt Cardiffban: miután rájött, hogy a furgonjuk után nincs befizetve az adó, feljelentette őket a brit közlekedési hatóságnál. Az ügy végén akár 1000 fontos (több mint 400.000 forint) bírságot is kaphatnak.

Frappáns módon vágott vissza az őt zaklató sofőrnek.
 Frappáns módon vágott vissza az őt zaklató sofőrnek. Fotó: Freepik - illusztráció

Aneesa Dawn éppen a forgalmas Newport Roadon akart átkelni húgával, amikor egy fehér furgon sofőrje folyamatos dudálásba kezdett. Először azt hitték, közlekedési probléma miatt hallják a kürtöt, később azonban világossá vált számukra, hogy a férfi őket célozza. A sofőr többször rájuk dudált, majd lehúzta az ablakot, kihajolt és kiabálni kezdett velük: „Szia drágám, egy ideje dudálok neked, te kolbász!”

Aneesa szerint a helyzet egyszerre volt megalázó és félelmetes – írja a The Sun. – A nő elővette a telefonját, és videóra vette a jelenetet bizonyítékként. Elmondása szerint a sofőr még agresszívebb lett, amikor észrevette, hogy filmezik. A tanárnő később online rendszeren keresztül ellenőrizte a furgon rendszámát, és kiderült, hogy a jármű után nincs befizetve a kötelező gépjárműadó. Ezután jelentette az esetet a DVLA-nak, vagyis a brit járműnyilvántartó hatóságnak.

Aneesa három éve költözött Cardiffba Kanadából. Azt mondta, a dudálás percekig tartott, és legalább kilenc alkalommal kürtöltek rájuk. Szerinte a férfiakat egyáltalán nem érdekelte, hogy nappal történt az eset, emberekkel teli utcán.

Csak meg akartak félemlíteni és megalázni minket 

– mondta.

A nő a videót feltöltötte TikTokra és Instagramra is „Zaklattak Cardiffban, de a karma közbelépett” címmel. A felvétel Instagramon több mint 10 millió, TikTokon közel 1 millió megtekintést ért el. Aneesa szerint rengeteg nő írt neki hasonló tapasztalatokról, és örül annak, hogy a videó beszédtémává tette az utcai zaklatást.

Az interneten azonban támadások is érték: több negatív komment után már attól félt, hogy újra felismeri az egyik férfi Cardiff utcáin.

A nő rendőrségi feljelentést is tett a dél-walesi rendőrségnél az április 15-i incidens miatt. Azt mondta, különösen dühítette, hogy húga első cardiffi látogatása ilyen élménnyel kezdődött. A brit törvények szerint bűncselekménynek számít, ha valakit az utcán a neme miatt zaklatnak. A rendőrség közölte: mindenkinek joga van ahhoz, hogy félelem nélkül használhassa a köztereket.

A DVLA megerősítette, hogy a videón látható furgon jelenleg valóban adózatlan. Az ilyen jármű használata közúton pénzbírsággal járhat, és ha azt nem fizetik be, akár büntetőeljárás is indulhat az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu