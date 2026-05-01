Corvintól a Pólusig: így született meg a budapesti plázakultúra – Galéria

Egy évszázada kezdett hódítani Budapesten a pláza, igaz, akkor még nem így hívták, hanem például Corvin Áruháznak, de ez új minőséget hozott. A bevásárlás nem pusztán beszerzés lett, hanem családi program. Ezután évtizedekig szünet következett a budapesti plázatörténetben, hogy aztán megnyisson a Sugár 1980-ban, majd a Duna Plaza és a Pólus Center 1996-os érkezése együtt mutatja meg, hogyan változott meg a városi vásárlás kultúrája.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 07:30
bevásárlás bevásárló központ pláza üzlet bolt

A budapesti plázatörténet nem a „pláza” szóval kezdődött. A mai bevásárlóközpontok előzményeit a nagyáruházakban kell keresni: ezek voltak azok a városi helyek, ahol a vásárlás már nem puszta beszerzés, hanem program, látvány és társasági esemény lett. Ennek egyik legfontosabb jelképe a Blaha Lujza téri Corvin Áruház volt, amely éppen 100 éve nyílt meg, nyugati mintára. Vendéglő, kávéház, jegyiroda, divatbemutatók és kiállítások is tartoztak hozzá, 1931-ben pedig itt indult el az ország első mozgólépcsője.

A Corvin Áruház még a „becsomagolás” előtt. A budapesti plázatörténet előfutára volt
A Corvin Áruház még a „becsomagolás” előtt. A budapesti plázatörténet előfutára volt (Fotó: Fortepan Breuer Pál)

Corvintól a Pólusig, ez a magyar plázatörténet

A Corvin még klasszikus áruház volt, a következő nagy lépést már a késő szocialista Budapest hozta. Az Örs vezér terén 1980-ban megnyílt Sugár Üzletközpont azért számított újdonságnak, mert több különálló üzletet szervezett közös, fedett tér köré. Ez már a mai plázák előképe volt.

1982 Magyarország, Budapest XIV. Örs vezér tere, Sugár Üzletközpont.
A Sugár Üzletközpont az Örs vezér terén (Fotó: Fortepan Záray Péter)

A valódi fordulat 1996-ban érkezett: megnyílt a Duna Plaza és a Pólus Center. 

Ezek már nemcsak vásárlásra, hanem egész napos időtöltésre épültek, mozival, vendéglátással, szolgáltatásokkal és autós megközelítéssel. A Westend 1999-es megnyitása pedig végleg megmutatta, hogy a pláza a nagyvárosi élet egyik új csomópontja lett: üzlet, találkozóhely, étkezde és szórakoztatóközpont egyetlen épületben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu