Corvintól a Pólusig: így született meg a budapesti plázakultúra – Galéria
Egy évszázada kezdett hódítani Budapesten a pláza, igaz, akkor még nem így hívták, hanem például Corvin Áruháznak, de ez új minőséget hozott. A bevásárlás nem pusztán beszerzés lett, hanem családi program. Ezután évtizedekig szünet következett a budapesti plázatörténetben, hogy aztán megnyisson a Sugár 1980-ban, majd a Duna Plaza és a Pólus Center 1996-os érkezése együtt mutatja meg, hogyan változott meg a városi vásárlás kultúrája.
A budapesti plázatörténet nem a „pláza” szóval kezdődött. A mai bevásárlóközpontok előzményeit a nagyáruházakban kell keresni: ezek voltak azok a városi helyek, ahol a vásárlás már nem puszta beszerzés, hanem program, látvány és társasági esemény lett. Ennek egyik legfontosabb jelképe a Blaha Lujza téri Corvin Áruház volt, amely éppen 100 éve nyílt meg, nyugati mintára. Vendéglő, kávéház, jegyiroda, divatbemutatók és kiállítások is tartoztak hozzá, 1931-ben pedig itt indult el az ország első mozgólépcsője.
Corvintól a Pólusig, ez a magyar plázatörténet
A Corvin még klasszikus áruház volt, a következő nagy lépést már a késő szocialista Budapest hozta. Az Örs vezér terén 1980-ban megnyílt Sugár Üzletközpont azért számított újdonságnak, mert több különálló üzletet szervezett közös, fedett tér köré. Ez már a mai plázák előképe volt.
A valódi fordulat 1996-ban érkezett: megnyílt a Duna Plaza és a Pólus Center.
Ezek már nemcsak vásárlásra, hanem egész napos időtöltésre épültek, mozival, vendéglátással, szolgáltatásokkal és autós megközelítéssel. A Westend 1999-es megnyitása pedig végleg megmutatta, hogy a pláza a nagyvárosi élet egyik új csomópontja lett: üzlet, találkozóhely, étkezde és szórakoztatóközpont egyetlen épületben.
A képre kattintva megnézheted, hogyan változott Budapest „plázaképe”:
