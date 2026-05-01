Corvintól a Pólusig: így született meg a budapesti plázakultúra – Galéria

A budapesti plázatörténet nem a „pláza” szóval kezdődött. A mai bevásárlóközpontok előzményeit a nagyáruházakban kell keresni: ezek voltak azok a városi helyek, ahol a vásárlás már nem puszta beszerzés, hanem program, látvány és társasági esemény lett. Ennek egyik legfontosabb jelképe a Blaha Lujza téri Corvin Áruház volt, amely éppen 100 éve nyílt meg, nyugati mintára. Vendéglő, kávéház, jegyiroda, divatbemutatók és kiállítások is tartoztak hozzá, 1931-ben pedig itt indult el az ország első mozgólépcsője.

A Corvin Áruház még a „becsomagolás” előtt. A budapesti plázatörténet előfutára volt (Fotó: Fortepan Breuer Pál)

Corvintól a Pólusig, ez a magyar plázatörténet

A Corvin még klasszikus áruház volt, a következő nagy lépést már a késő szocialista Budapest hozta. Az Örs vezér terén 1980-ban megnyílt Sugár Üzletközpont azért számított újdonságnak, mert több különálló üzletet szervezett közös, fedett tér köré. Ez már a mai plázák előképe volt.

A Sugár Üzletközpont az Örs vezér terén (Fotó: Fortepan Záray Péter)

A valódi fordulat 1996-ban érkezett: megnyílt a Duna Plaza és a Pólus Center.

Ezek már nemcsak vásárlásra, hanem egész napos időtöltésre épültek, mozival, vendéglátással, szolgáltatásokkal és autós megközelítéssel. A Westend 1999-es megnyitása pedig végleg megmutatta, hogy a pláza a nagyvárosi élet egyik új csomópontja lett: üzlet, találkozóhely, étkezde és szórakoztatóközpont egyetlen épületben.

