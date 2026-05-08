„Mindössze 16 éves voltam, amikor kialakult a kokain- és alkoholfüggőségem”
A ma 26 éves Danielle Moore mindössze 14 éves volt, amikor bulikban elkezdett alkoholt inni, két évvel később pedig megismerkedett a kokainnal is. Rövid idő alatt súlyos kokainfüggő lett, amelyből éveken át képtelen volt kilépni.
Az essexi Leigh-on-Sea-ben élő nő havonta nagyjából 3600 fontot, vagyis közel másfél millió forintot költött alkoholra és kokainra. Előfordult, hogy bort csempészett be a családi házba úgy, hogy az üvegeket az autó alá rejtette, máskor pedig kétségbeesésében a tetőre próbált felmászni, amikor elfogyott az ital.
Danielle 16 évesen fesztiválokon próbálta ki a kokaint, 18 éves korára pedig a hétvégéi teljesen az alkoholról és a drogokról szóltak. Miután borderline személyiségzavart diagnosztizáltak nála, az italhoz és a szerekhez menekült. A legsúlyosabb időszakában háromnál is több üveg bort, tömény alkoholt, MDMA-t, tablettákat és kokaint fogyasztott egyszerre – írja a The Sun.
A koronavírus-járvány alatt a helyzet teljesen elszabadult. Barátai segítettek neki bort becsempészni a házba, a dílerek pedig titokban vitték hozzá a kokaint.
20 évesen saját lakásba költözött, de ott még mélyebbre süllyedt. Hetente körülbelül 900 fontot költött drogokra, vodkára és borra. Végül egy speciális terápia jelentette számára a fordulópontot: terapeutája közölte vele, hogy a kezelés csak akkor működik, ha teljesen józan marad.
Danielle egyik napról a másikra letette az alkoholt és a drogokat. Ma már két és fél éve józan, és józansági coachként segít más függőknek.
Amikor elkezdtem inni, még nem tudtam, hogy borderline személyiségzavarom van. Amikor anyukám elmondta, hirtelen minden értelmet nyert, de tudtam, hogy változtatnom kell
– mondta hozzátéve, hogy a szerhasználata nagyon gyorsan súlyossá vált. Hétköznap legalább három üveg bort ivott meg, hétvégén pedig vodka és kokain következett. „A Covid-időszak teljesen kiesett. Egyetlen pillanat sem volt, amikor józan lettem volna” – fogalmazott.
Pokollá tette az életét a kokain
Családja idővel felismerte, hogy komoly baj van, Danielle azonban sokáig nem akart segítséget elfogadni. Édesanyja, a 49 éves Catherine Moore szerint eleinte sokan csak legyintettek a problémára.
Minden 16 éves bulizik, 18 évesen pedig kocsmába jár, de Danielle mindig szélsőséges volt. Amikor másoknak mondtam, hogy valami nincs rendben, azt felelték, hogy túl szigorú vagyok, és ez csak a fiatalság része.
Danielle szerint pokollá vált az élete: „Olyan volt a lakásom, mint egy drogtanya. Dílerek jártak oda, börtönt megjárt emberek fordultak meg nálam. Nem érdekelt, ki jön, csak ne legyek egyedül, és folytatódjon a buli.”
Gyakran került életveszélyes helyzetekbe is. Volt, hogy filmszakadás után arra ébredt, hogy nyitva áll a bejárati ajtó, és fogalma sem volt, mi történt az előző 24 órában. Mentális állapota is romlott: egyre többször bántotta magát, és öngyilkossági gondolatai is voltak. „A drogok teljesen lehúztak. Emlékszem, egyszer hajnalban, egy durva éjszaka után önsértést követtem el, és felhívtam egy segélyvonalat. A hívás megszakadt, ezért anyukámat hívtam fel, és azt mondtam neki, hogy meg fogom ölni magam.”
Az édesanyja azonnal odament hozzá, és rábeszélte, hogy kérjen segítséget. Az igazi fordulat 2023 októberében következett be, amikor borderline személyiségzavarára specializálódott terapeutához került.
A terapeuta azt mondta: ha ez működni fog, józannak kell maradnod. Először tagadtam, hogy problémám lenne, de végül belementem, hogy három hónapig megpróbálom.
Danielle szerint teljesen beleállt a felépülésbe. „Mindig végletes ember voltam. Korábban minden az alkohol körül forgott, most minden a józanságról szól. Az arcom rettenetesen fel volt puffadva, a bőröm vörös és pattanásos volt, a szemeim duzzadtak. Aztán megjelent ez a bizonyos józan ragyogás, és végre elkezdtem normálisan törődni magammal.”
Ma már több mint két éve józan, tapasztalatait pedig munkává formálta: coachként segít más függőknek.
Rengetegen kerestek meg segítségért, ezért képesítést szereztem, és józansági coach lettem. Az emberek látják az utamat, tudják, hogy értem, min mennek keresztül. Mindig eljön az első nap. Csak ki kell választani azt a napot. Még a legmélyebb pontról is van kiút.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
