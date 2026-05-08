„Mindössze 16 éves voltam, amikor kialakult a kokain- és alkoholfüggőségem”

Az essexi Leigh-on-Sea-ben élő nő havonta nagyjából 3600 fontot, vagyis közel másfél millió forintot költött alkoholra és kokainra. Előfordult, hogy bort csempészett be a családi házba úgy, hogy az üvegeket az autó alá rejtette, máskor pedig kétségbeesésében a tetőre próbált felmászni, amikor elfogyott az ital.

Rövid idő alatt súlyos kokain és alkoholfüggő lett, amelyből éveken át képtelen volt kilépni.

Danielle 16 évesen fesztiválokon próbálta ki a kokaint, 18 éves korára pedig a hétvégéi teljesen az alkoholról és a drogokról szóltak. Miután borderline személyiségzavart diagnosztizáltak nála, az italhoz és a szerekhez menekült. A legsúlyosabb időszakában háromnál is több üveg bort, tömény alkoholt, MDMA-t, tablettákat és kokaint fogyasztott egyszerre – írja a The Sun.

A koronavírus-járvány alatt a helyzet teljesen elszabadult. Barátai segítettek neki bort becsempészni a házba, a dílerek pedig titokban vitték hozzá a kokaint.

20 évesen saját lakásba költözött, de ott még mélyebbre süllyedt. Hetente körülbelül 900 fontot költött drogokra, vodkára és borra. Végül egy speciális terápia jelentette számára a fordulópontot: terapeutája közölte vele, hogy a kezelés csak akkor működik, ha teljesen józan marad.

Danielle egyik napról a másikra letette az alkoholt és a drogokat. Ma már két és fél éve józan, és józansági coachként segít más függőknek.

Amikor elkezdtem inni, még nem tudtam, hogy borderline személyiségzavarom van. Amikor anyukám elmondta, hirtelen minden értelmet nyert, de tudtam, hogy változtatnom kell

– mondta hozzátéve, hogy a szerhasználata nagyon gyorsan súlyossá vált. Hétköznap legalább három üveg bort ivott meg, hétvégén pedig vodka és kokain következett. „A Covid-időszak teljesen kiesett. Egyetlen pillanat sem volt, amikor józan lettem volna” – fogalmazott.

Pokollá tette az életét a kokain

Családja idővel felismerte, hogy komoly baj van, Danielle azonban sokáig nem akart segítséget elfogadni. Édesanyja, a 49 éves Catherine Moore szerint eleinte sokan csak legyintettek a problémára.

Minden 16 éves bulizik, 18 évesen pedig kocsmába jár, de Danielle mindig szélsőséges volt. Amikor másoknak mondtam, hogy valami nincs rendben, azt felelték, hogy túl szigorú vagyok, és ez csak a fiatalság része.

Danielle szerint pokollá vált az élete: „Olyan volt a lakásom, mint egy drogtanya. Dílerek jártak oda, börtönt megjárt emberek fordultak meg nálam. Nem érdekelt, ki jön, csak ne legyek egyedül, és folytatódjon a buli.”