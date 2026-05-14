Kisiklott egy intercity Gyománál – a szerelvényen 240 fő tartózkodott
Mentőhelikoptert kellett riasztani a helyszínre.
„Újabb információ a gyomai siklással kapcsolatban: a szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését ezekben a percekben is végzik az Országos Katasztrófavédelem munkatársai” – közölte a Facebook-oldalán a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Közülük egy fő sérült súlyosabban, ő sajnos épp a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁVbuszokkal folytatja útját Békéscsaba felé. Én úton vagyok a helyszínre, ahol miniszer úrral együtt tájékozódunk majd a részleteket illetően
– tette hozzá Hegyi Zsolt.
