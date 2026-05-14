Kisiklott egy intercity Gyománál – a szerelvényen 240 fő tartózkodott

Mentőhelikoptert kellett riasztani a helyszínre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 16:55
Módosítva: 2026.05.14. 16:57
„Újabb információ a gyomai siklással kapcsolatban: a szerelvényen 240 fő tartózkodott, akiknek a mentését ezekben a percekben is végzik az Országos Katasztrófavédelem munkatársai” – közölte a Facebook-oldalán a MÁV-csoport vezérigazgatója. 

Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

Közülük egy fő sérült súlyosabban, ő sajnos épp a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentőhelikopter szállította kórházba, míg a korábban említett másik, könnyebb sérült a többi utassal együtt az Országos Haváriaközpont által biztosított MÁVbuszokkal folytatja útját Békéscsaba felé. Én úton vagyok a helyszínre, ahol miniszer úrral együtt tájékozódunk majd a részleteket illetően

– tette hozzá Hegyi Zsolt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
