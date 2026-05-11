"Amikor ezt a videót nézed, én már sajnos nem leszek" - Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott a nagybeteg influenszer

Szívszorító üzenettel köszönt el a követőitől egy fiatal influenszer és édesanya, mielőtt elveszítette volna a mellrákkal vívott harcát. Az angliai Ipswich-ből származó Emma Adams, akit sokan szimplán csak Emként ismertek, a halála előtt egy érzelmes videóban búcsúzott el a kislányától, a családjától, a barátaitól és a több ezer főt számláló követőtáborától.

Az influenszer őszintén mesélt a rákkal vívott küzdelméről

Emma még 2023-ban tudta meg, hogy mellrákban szenved: ezt követően végig dokumentálta a közösségi oldalain a betegséggel folytatott küzdelmét. A követői végig a nő mellett álltak, miközben a fiatal édesanya nyíltan beszélt a kezelésekről, a fájdalmakról és a reményről is.

Április közepén Emma egy, a kórházból tett bejegyzésben árulta el, az orvosok szerint már nem sok ideje maradt hátra. Utolsó videójában az édesanya szívszorító szavakkal búcsúzott a szeretteitől, köztük a kislányától, Izzytől, mialatt arról is szót ejtett, mennyire reméli, hogy a hosszú és nehéz harca után végre békére lelhet. Emma továbbá beismerte, hogy a klip felvétele nehezebb volt, mint azt gondolta.

Amikor ezt a videót nézed, én már sajnos nem leszek. Izzy, nagyon szeretlek! Te jelented számomra a világot. Remélem, hogy a lehető legjobb életet éled majd, azzal az erővel, ami tudom, hogy megvan benned. Kimondhatatlanul hálás vagyok minden barátomnak azért, hogy a szárnyaim voltak, amikor nem tudtam repülni

- mondta el a felvételen Emma, aki végül április 29-én hunyt el. Halálhírét a barátai és családtagjai osztották meg a közösségi médiában, ahol „hihetetlen anyának, szerető lánynak, testvérnek és hűséges barátnak” nevezték. őt Szerettei úgy fogalmaztak, az édesanya elképesztő bátorsággal küzdött a rák ellen, egészen az utolsó pillanatig.

A búcsúvideó azóta futótűzként terjedt el az interneten, és már több mint ötmillióan látták. A kommentszekcióban több ezren fejezték ki együttérzésüket, sokan pedig arról írtak, mennyire inspiráló volt számukra Emma őszintesége és lelki ereje.

Az influenszerről szóló megemlékezésekben úgy jellemezték őt, mint egy kedves, nagylelkű és rendkívül erős nőt, aki rengeteg ember életére volt hatással - írja a Mirror.