Helyreigazítás a Hintalovon Alapítvánnyal kapcsolatos valótlan állítás miatt

Helyreigazítás: A „Kecskére nem bízunk káposztát!” – Genderlobbitól félti a gyermekeket a fővárosi fideszes képviselő című, 2025. január 8-án megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Alapítvány által üzemeltetett yelon.hu honlapon a következő szöveg olvasható: „A nemi identitásunk legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben. Elsősorban nem az számít, milyen nemi szerveid vannak, hanem az, hogy minek érzed magad. Fiúnak, lánynak vagy esetleg valami másnak”. Valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Alapítvány a genderlobbi része. Valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány "egy időben a Háttértársaság a Melegekért szervezettel együtt vidéki iskolákban nyomult."