RETRO RÁDIÓ

Helyreigazítás a Hintalovon Alapítvánnyal kapcsolatos valótlan állítás miatt

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 12:45
Módosítva: 2026.05.13. 12:47
helyreigazítás genderlobbi hintalovon gyermekjogi alapítvány

Helyreigazítás: A „Kecskére nem bízunk káposztát!” – Genderlobbitól félti a gyermekeket a fővárosi fideszes képviselő című, 2025. január 8-án megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Alapítvány által üzemeltetett yelon.hu honlapon a következő szöveg olvasható: „A nemi identitásunk legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben. Elsősorban nem az számít, milyen nemi szerveid vannak, hanem az, hogy minek érzed magad. Fiúnak, lánynak vagy esetleg valami másnak”. Valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Alapítvány a genderlobbi része. Valótlanul állítottuk, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány "egy időben a Háttértársaság a Melegekért szervezettel együtt vidéki iskolákban nyomult."

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
