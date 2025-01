"Kecskére nem bízunk káposztát!"– Genderlobbitól félti a gyermekeket a fővárosi fideszes képviselő

"A nemi identitásunk legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben. Elsősorban nem az számít, milyen nemi szerveid vannak, hanem az, hogy minek érzed magad. Fiúnak, lánynak vagy esetleg valami másnak"– hirdeti a Yelon.hu LMBTQ-honlap, melyet a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány működtet. A honlap szemlélete egyáltalán nem családbarát. A Soros-alapítványok által támogatott szervezet nemcsak genderlobbival, genderszemléletű szexuális felvilágosítással foglalkozik, hanem számos más jellegű, például gyerekjogi projekttel is. Tagja annak az új keletű konzorciumnak, amelyhez a Karácsony Gergely fémjelezte főváros és Óbuda balliberális önkormányzata is csatlakozott. A közös, gyerekekkel foglalkozó nemzetközi projektet nemcsak a fővárosi DK, de a Magyar Péter-féle Tisza párt is megszavazta a legutóbbi közgyűlésen.

A nemzetközi projekt célja, hogy szakpolitikai ajánlást és gyakorlati eszköztárat dolgozzon ki a gyerekek helyi szintű részvételének erősítésére. A cél jó - amennyiben nem ad lehetőséget egyúttal a genderlobbinak / Fotó illusztráció: Aliaksandra Spirydovich / Shutterstock

A Soros-féle Nyílt Társadalomért Alapítvány is megtalálható a Hintalovon Alapítvány támogatói között, ahogyan például a Flamand Nagykövetség és az Európai Bizottság is. A szervezetről már korábban lehetett hallani. Egy időben a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt vidéki iskolákban nyomult. Az alapítvány készített civil háttérjelentést az ENSZ-nek, gyermekeket is vittek Genfbe. A két szervezet aztán sorra kereste meg az önkormányzatokat és iskolákat, az együttműködés reményében.

A Hintalovon alapítványnak számos, nem szexuális edukációval foglalkozó programja is van, de egyértelmű a genderszemlélet, amit az is mutat, hogyan gondolkodnak a családról / Fotó: Facebook

A cél jó, de aggályos, nem használja-e ki ezt a genderlobbi

A nemzetközi projekt lényege, hogy a helyi ügyekbe, döntéshozatalba bevonják a gyerekeket, amelyhez elkészítenek egy eszköztárat és szakpolitikai ajánlást. Mint írják, a civil szervezetek szerepéről: "a civil konzorciumi partnerek kiválasztják a programban résztvevő gyermekeket és képzéseket szerveznek számukra az önkormányzati döntéshozatal megismerésének céljából". A cél jó, hiszen a demokráciát tanulni kell, ebben a fővárosi Fidesz-KDNP frakció is egyetért. A Tisza párttal és a DK-val ellentétben azonban a kormánypárti frakció nem támogatta Budapest csatlakozását a projekthez, éppen amiatt, mert aggályos, hogy minden résztvevő ezt a célt szolgálja-e.