Visszatértek a halálból: ez volt a legijesztőbb, amit hallottak

Szívmegállás után újraélesztett emberek számoltak be arról, hogy a klinikai halál után milyen félelmetes utolsó szavakat hallottak.

Visszatértek a halálból, és elmondták, mit éltek át

Sokan hallottak már arról, hogy az utolsó pillanatainkban állítólag megjelenik a fény az alagút végén. Ez a békés kép azonban nem mindig helytálló. Az igazság kemény, rideg és nyugtalanító lehet.

Akárcsak amikor jeges vízbe merülünk, a haldoklás kezdetén is az agyunk leállít bizonyos területeket, és kizárólag a létfontosságú szervek megőrzésére irányuló kritikus műveletekre koncentrál. Ez a mentális aktivitás és a fizikai folyamatok közötti elválasztás valószínűleg megmagyarázza azt a sokféle élményt, amelyet az emberek a halállal szembesülve leírnak.

Mindazonáltal tudományos tanulmányok arra utalnak, hogy a halálközeli élményekhez kapcsolódó egyik leginkább zavarbaejtő jelenségnek lehet valóságalapja. többen ugyanis azt állítják, hogy hallották, ahogy az orvosok kijelentették a haláluk pillanatát, és a kutatások alátámasztják ezt az állítást.

Az elme néha tovább működhet valakinek a halála után, ráadásul elég hosszú ideig ahhoz, hogy érzékelje a halálának bejelentését.

Dr. Sam Parnia, a New York-i NYU Langone Orvostudományi Egyetem intenzív terápiás és újraélesztési kutatások vezetője kutatócsoportot hozott létre annak érdekében, hogy olyan betegeket vizsgáljon, akik szívmegállás után rövid időre meghaltak, de később sikeresen újraélesztették őket. Több beteg is arról számolt be, hogy teljes beszélgetéseket hallott, sőt, látta is a környezetét, miután az egészségügyi szakemberek halottnak nyilvánították őket.

A halál dokumentált időpontját és a haldoklás folyamatáról szóló emlékeiket kísérteties módon megerősítették annak az orvosi személyzetnek a tagjai, akik tanúi voltak az eseményeknek.

A halált úgy definiálják, mint azt a pontot, amikor a szív leáll, és megszűnik az agy vérellátása. A kutatások szerint azonban az agy a halál előtti pillanatban egy rövid ideig tartó aktivitás-robbanást produkál.