Hann Endre kiakadt: a választás napján is kiderült, hogy csalt a Medián

A választás hangulatát jelentősen befolyásolták az abszurd Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások. Most kiderült, hogy a magas részvételi arány mellett a Medián milyen pártpreferenciát talált a megkérdezettek között.

Hann Endre nem teszi ezt zsebre a Medián által megkérdezettek többsége a Fideszt választaná

A Medián nem tévedett abban, hogy magas részvételi arányra számíthatunk. Egyes szavazókörökben már kora délután is 50% feletti részvételi arányt mértek, a reggeli órákban. A Fidesz és a Tisza felé húzó választók arányában azonban nem mondott igazat a Medián.

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője videóban mutatta be a Medián áprilisi mérésének nyers adatait. Bár minden elemző és közvéleménykutató hangsúlyozza, hogy nem közvéleményt kell nyerni, hanem választást, de ma egyértelműen kiderült, hogy az áprilisi számok sem egyeznek azzal, amit a Medián nyilvánosságra hozott.

A kérdés úgy szólt;

ha mégis elmenne, melyik párt listájára szavazna?

A valóban magas részvételi arány mellett az 1047 válaszadóból álló sokaságból 463-an - 44,2 százalék - a Fidesz-KDNP-t, míg 438, vagyis 41,8 százalék a Tisza Pártot válaszolta.

A korábban publikált eredmények egyértelmű Tisza-előnyt mutattak, de abból is kiderült, hogy valójában sokkal kiélezettebb a verseny. Az ilyen közvélemény-kutatások célja, hogy befolyásolják a választókat, az egyik párt szimpatizánsait magabiztossá, a másikét pedig reményvesztetté tegyék. Egy esetleges Tisza vereség esetén pedig ezekre a kutatásokra hivatkozva vádaskodhatnak, hogy csalás történt.