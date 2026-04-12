RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Hann Endre kiakadt: a választás napján is kiderült, hogy csalt a Medián

Már korábban is lelepleződött, hogy a Medián publikált mérései eltérnek a valós számoktól. A választás napján nem csupán a tényleges eredmény derül ki, de napvilágot láttak a Medián áprilisi számai is; ezek is eltérnek attól, amit a nyilvánosságnak mutattak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 14:48
Medián-felmérés Deák Dániel Választások

A választás hangulatát jelentősen befolyásolták az abszurd Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások. Most kiderült, hogy a magas részvételi arány mellett a Medián milyen pártpreferenciát talált a megkérdezettek között.

Választás 2026 szavazó átveszi a szavazólapot
A választás napján minden kiderül Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Hann Endre nem teszi ezt zsebre a Medián által megkérdezettek többsége a Fideszt választaná

A Medián nem tévedett abban, hogy magas részvételi arányra számíthatunk. Egyes szavazókörökben már kora délután is 50% feletti részvételi arányt mértek, a reggeli órákban. A Fidesz és a Tisza felé húzó választók arányában azonban nem mondott igazat a Medián.

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője videóban mutatta be a Medián áprilisi mérésének nyers adatait. Bár minden elemző és közvéleménykutató hangsúlyozza, hogy nem közvéleményt kell nyerni, hanem választást, de ma egyértelműen kiderült, hogy az áprilisi számok sem egyeznek azzal, amit a Medián nyilvánosságra hozott

A kérdés úgy szólt; 

ha mégis elmenne, melyik párt listájára szavazna? 

A valóban magas részvételi arány mellett az 1047 válaszadóból álló sokaságból 463-an - 44,2 százalék - a Fidesz-KDNP-t, míg 438, vagyis 41,8 százalék a Tisza Pártot válaszolta.

A korábban publikált eredmények egyértelmű Tisza-előnyt mutattak, de abból is kiderült, hogy valójában sokkal kiélezettebb a verseny. Az ilyen közvélemény-kutatások célja, hogy befolyásolják a választókat, az egyik párt szimpatizánsait magabiztossá, a másikét pedig reményvesztetté tegyék. Egy esetleges Tisza vereség esetén pedig ezekre a kutatásokra hivatkozva vádaskodhatnak, hogy csalás történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
