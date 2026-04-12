Országgyűlési választás 2026. április 12.
„Most mi jövünk” – ma van az utolsó lehetőség, hogy megvédjük a hazánkat a választáson

Nem véletlenül ennyire magas a részvételi arány. A magyarok tudják, hogy a választás tétje óriási, hiszen most van lehetőség arra, hogy a hazánkat megtartsuk a béke, a biztonság és a józanság mentsvárának. Aktív a jobboldal. Most mi jövünk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 11:35
A Fidesz kormányzás 16 év alatt akkor érte el a legjobb eredményt, amikor a legmagasabb volt a részvételi arány. Az idei választások akár történelmi rekordot is dönthetnek, a magyarok pedig hosszú évekre meghatározhatják az ország sorsát.

Kígyóznak a sorok az idei választáson Fotó: Kovács Attila / MTI/Kovács Attila

Magyarország most választ; brüsszeli bábkormány, vagy szuverén patrióta kormány?

A Fidesz kormányzása kiállt a brüsszeli politika ellen, megvédte Magyarországot a migrációs hullámtól, az idestova ötödik éve tartó háborútól. Orbán Viktor miniszterelök ma az egyetlen európai vezető, akinek a világ nagyhatalmaival (Egyesült Államok, Oroszország, Kína) erős kapcsolata van. Magyarországot most az egész világ figyeli.

Az elmúlt hónapokban a Tisza Párt az indulatkeltéssel és a választók hergelésével mérgezte a közéletet. Ez a fajta indulat csúcsosodott ki az április 10-i rendezvényen, ahol a plakátrongálások, gyújtogatások, ordenáré kiabálások mellett a fellépők is trágár stílusban, vagy épp a nadrágjukat letolva gyalázták a kormányt

Ezt a fajta indulatot egy olyan párt indította el, melynek képviselői az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben némán hallgatnak a fontos napirendi kérdésekről, sokszor be sem járnak, megszavaznak Magyarország számára hátrányos javaslatokat, vagy pedig tartózkodnak. Belegondolni is szörnyű, mihez kezdenének, ha a kormányrúd hozzájuk kerülne.

A részvételi arány már a korai órákban is megugrott; reggel 9-ig a választásra jogosultak 16,89 százaléka szavazott, ez ismét rekord, az eddigi a 2018-as 13,17 % volt. Ahogy Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezetője is kiemelte, a Fidesz a leggyengébb részvételi aránynál érte el a leggyengébb eredményt (2014-ben), a magas részvételi arány mindig a Fidesznek kedvezett. Ez azt jelenti, hogy a magyarok többsége a békepárti, patrióta, szuverén kormányzást támogatja - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
