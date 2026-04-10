Nem csupán a költészeté a mai nap, hanem a Nemzeti Rákellenes napot is április 10-én tartjuk. Ezen a napon hajózott ki továbbá végzetes útjára a Titanic is.
A legtöbben a költészet napjaként gondolnak április 10-re, de azt kevesebben vágják rá a dátumot hallva, hogy nemzeti rákellenes nap is a mai Magyarországon, miközben a világtörténelemben ezen a napon indult első és egyben végzetes útjára a Titanic, de ezen a napon veszítettük el az egyik legnagyobb magyar nevettetőt is.
114 éve indult el végzetes útjára a Titanic
Az óceánjáró 1912. április 10-én állt szolgálatba Southamptonban, ahol a személyzeten kívül több mit 900 utas szállt fel rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve, majd április 12-én, déli 1 óra 30 perckor húzta fel utoljára a horgonyt. A Titanic brit Olympic-osztályú utasszállító hajó, amely egy jégheggyel történt, 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismertté. Egy óceánjáró hármas második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti három járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására tervezték a White Star Line társaság számára. Elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon.
Költészet napja a Fiumei úti sírkertben
Április 10-én izgalmas programmal ünneplik a költészet napját a Fiumei úti sírkertben. Az esemény során a kivilágított főépület és kápolna, valamint fénnyel „megszólaló” síremlékek teremtenek rendhagyó hangulatot, miközben többek között József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és Arany János versei kerülnek reflektorfénybe. Az esti séta a fényinstallációk és az idézetek segítségével hozza közelebb a költészetet a látogatókhoz a sírkert különleges környezetében. A programon való részvétel ingyenes.
A nemzeti rákellenes nap a mai Magyarországon
1993 óta a Magyar Rák Liga szervezésében tartják a Nemzeti Rákellenes napot dr. Dollinger Gyula sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rákbizottságot.
24 éve nincs köztünk az egyik legnagyobb viccmester
2002. április 10-én hunyt el az ország Hofija, eredeti nevén Hoffmann Géza Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész.
Pizza Social Club a Circo Pizzában
A Pizza Social Club egy budapesti gasztro- és közösségi eseménysorozat, amelynek célja, hogy közelebb hozza a város meghatározó pizzázóit a közönséghez. Az estek mindig egy adott hely köré épülnek, ahol három pizza kóstolható kedvezményes áron, bemutatva az adott pizzázó stílusát és ízvilágát. Az első eseményt április 10-én a Circo Pizzában rendezik.
Bartók Tavasz
A Müpa 2021-ben indította útjára a Bartók Tavaszt azzal a céllal, hogy változatos produkciókat és előadásokat hozzon el Bartók Béla szellemi örökségének nyomán a komoly- és könnyűzene, a színház, a táncművészet, az irodalom, a képzőművészet és a világzene terén, sokszor a műfajok határait feszegető, lehengerlő alkotásokkal. Az április 12-én záruló fesztivál több budapesti helyszínen várja a közönséget nemzetközi és hazai előadókkal. Az idei kínálatban kortárs táncszínházi előadások, jazzkoncertek, operaprodukciók és barokk művek megszólaltatásai egyaránt szerepelnek.
Magyarország választ!
A 2026-os magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak tizedik általános parlamenti választása lesz április 12-én. A választók egyéni választókerületi jelöltekre és országos pártlistákra adhatják le voksaikat az egyfordulós, vegyes választási rendszerben. A választás napján reggel 6:00-tól este 19:00-ig lehet szavazni a kijelölt szavazókörökben.
Két éve halt meg O. J. Simpson
Az egykori profi sportoló és színész az ellene folyó gyilkossági per kapcsán került új megvilágításba 1995-ben. A valószínű bizonyítékok ellenére sztárügyvédek segítségével végül az esküdtszék felmentette. Az amerikai alkotmány szerint ugyanabban a tárgyban újabb büntetőeljárást elindítani nem lehet, de a meggyilkolt férfi családja polgári kártérítési pert indított ellene, melyet meg is nyert, így 33,5 millió dollár kártérítésre ítélték Simpsont. Ez pénzügyileg csődbe vitte. Fegyveres rablásért 33 évre ítélték 2008-ban, ahol állítása szerint saját tárgyait szerezte vissza egy kereskedőtől. 2017. október 1-jén szabadult a börtönből.
Bolhapiac és hanglemezvásár a Marczibányi Téri Művelődési Központban
Új és régi hanglemezek, kazetták, CD-k, hangszerek, lejátszók, hangfalak, erősítők, valamint zenei témában megjelent könyvek, plakátok, pólók találhatnak gazdára április 11-én a Marczibányi Téri Művelődési Központ vásárán. A program nemcsak zenei tematikára fókuszál, más jellegű, feleslegessé vált portékával is találkozhatnak a kincsvadászok, gyűjtögetők a bolhapiacon.
Öt helyszínen várja a véradókat a Vöröskereszt pénteken, április 10-én
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 8:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 11:00-16:00 óra között a Danubius Hotel Hungaria épületében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
- 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között a WestEndben a Yettel üzlet mellett (1062 Budapest, Váci út 1-3.)
Picit lehűl a levegő, de csapadék nem lesz
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken a többórás napsütést gomoly-, majd fátyolfelhők zavarják, de ezekből csapadék nem várható. Reggel gyengén fagyhat, és délután is csak 10-11 fok valószínű. Szombaton változóan felhős időre van kilátás, eső nélkül. Kisebb zápor előfordulhat. 11 és 12 fok körüli értékeket mérhetünk, miközben a szél mérsékelt marad. Vasárnap eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég, de estig nem várható csapadék. Eközben 10 és 16 fok közé erősödhet a nappali felmelegedés.
