A legtöbben a költészet napjaként gondolnak április 10-re, de azt kevesebben vágják rá a dátumot hallva, hogy nemzeti rákellenes nap is a mai Magyarországon, miközben a világtörténelemben ezen a napon indult első és egyben végzetes útjára a Titanic, de ezen a napon veszítettük el az egyik legnagyobb magyar nevettetőt is.

A Titanic is április 10-én indult első – és mint kiderült egyben utolsó – útjára is (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

114 éve indult el végzetes útjára a Titanic

Az óceánjáró 1912. április 10-én állt szolgálatba Southamptonban, ahol a személyzeten kívül több mit 900 utas szállt fel rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve, majd április 12-én, déli 1 óra 30 perckor húzta fel utoljára a horgonyt. A Titanic brit Olympic-osztályú utasszállító hajó, amely egy jégheggyel történt, 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismertté. Egy óceánjáró hármas második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti három járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására tervezték a White Star Line társaság számára. Elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon.

Költészet napja a Fiumei úti sírkertben

Április 10-én izgalmas programmal ünneplik a költészet napját a Fiumei úti sírkertben. Az esemény során a kivilágított főépület és kápolna, valamint fénnyel „megszólaló” síremlékek teremtenek rendhagyó hangulatot, miközben többek között József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és Arany János versei kerülnek reflektorfénybe. Az esti séta a fényinstallációk és az idézetek segítségével hozza közelebb a költészetet a látogatókhoz a sírkert különleges környezetében. A programon való részvétel ingyenes.

A nemzeti rákellenes nap a mai Magyarországon

1993 óta a Magyar Rák Liga szervezésében tartják a Nemzeti Rákellenes napot dr. Dollinger Gyula sebész, egyetemi tanár szü­le­tés­napján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rákbizottságot.

24 éve nincs köztünk az egyik legnagyobb viccmester

2002. április 10-én hunyt el az ország Hofija, eredeti nevén Hoffmann Géza Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész.