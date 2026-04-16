Már cukrot sem lehet enni? Kivonták a forgalomból a népszerű áruházban

A tájékoztatás szerint a Tesco az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek neve Tesco nádcukor (500 gramm), vonalkódja: 5051007129084. Az érintett tétel származási országa: Guatemala; LOT: L260412V609, minőségmegőrzési ideje: 02.2030