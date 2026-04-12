Szijjártó Péter kiemelte: a tét óriási

Fogy az idő: ma este hét óráig adhatják le a szavazatukat a magyar választópolgárok. Ezt hangsúlyozta nemrég Szijjártó Péter is, a közösségi oldalán közzétett videóban, amelyben azt is elmondta, miért kell elmenni szavazni.

A mi munkánkat alapvetően az határozta meg, hogy biztosítottuk azt, hogy Magyarország a mindenfajta, óriási zsarolás és nyomásgyakorlás dacára kimaradt a háborúból. A következő évek is minden bizonnyal erről fognak szólni, hiszen Európát háborúba akarják vinni. A háborúból való kimaradást csak mi tudjuk garantálni a jövő években is, folyamatosan nemet kell tudni mondani Brüsszelnek, és ezt csak mi fogjuk tudni megtenni

- mondta el a felvételen a miniszter.

A tét óriási és csak néhány óra van hátra…

- emelte ki a posztjában Szijjártó Péter.