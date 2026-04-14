"A szeretőmtől született gyerekem: beleőrülök, vajon tudja-e, ki a valódi apja!"

Elkeseredett férfi fordult segítségért a The Sun tanácsadójához: a levelében elárulta, több évtizeddel ezelőtt viszonyba keveredett, mialatt a szeretője és ő is már házasságban éltek. Az affér eredménye egy gyerek lett, akiről a mai napig fogalma sincs, tudja-e, ki a biológiai apja.

A mai napig fogalma sincs az idős férfinak, tudja-e az igazat a szeretőjétől született gyermeke / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

67 éves vagyok, a fiam 35. A feleségem akkoriban tudott a viszonyomról, ahogy a szeretőm férje is, és úgy döntöttek, hogy a sajátjukként nevelik fel a babát. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a fiú abban a hitben fog felnőni, az ő közös gyermekük, így én teljesen kimaradtam az életéből

- árulta el a férfi, aki nem titkolta, mennyire fájdalmas volt számára ez a megállapodás, ugyanakkor tudta, ez a helyes döntés.

Az élet ezután ment tovább, egészen addig, amíg a szeretője és ő is el nem vesztették a házastársaikat még pár éve, ami ahhoz vezetett, hogy egy időre ismét felélesztették a régi viszonyukat. Mostanra azonban a nő is elhunyt, a magányos férfi pedig mostanság egyre többet tipródik azon, vajon a fia – akinek sikeres karrierje és boldog családi élete van –, megtudta-e valaha az igazságot arról, ki a vér szerinti apja.

Zavar, hogy fogalmam sincs, elmondták-e neki az igazat a fogantatásáról. Az anyja sosem fogalmazott ezzel kapcsolatban egyértelműen, és én sem erőltettem. Egy részem úgy érzi, joga van tudni, ki a biológiai apja, míg egy másik attól tart, egy olyan sokkoló híreket közlök vele, amely fenekestől felforgathatja az életét. Meg kellene próbálnom kideríteni, hogy tudja-e az igazságot? És ha igen, hogyan?

- tette fel a kérdést levele zárásaként az összezavarodott férfi.

A tanácsadó, Deidre úgy vélte, teljesen érthető, ha egy egész életnyi titkolózás után a férfi szeretne végre tisztán látni, ám arra intette, legyen nagyon óvatos: egyetlen rossz lépés ugyanis ahhoz vezethet, hogy alapjaiban rengeti meg a fia stabil életét.

Ha a fiad nem tudja, hogy az apja nem a vér szerinti volt, akkor úgy érezheti, az egész élete hazugság volt: miután pedig az édesanyja meghalt, nem fog tudni válaszokat kapni tőle. Még ha az anyja nem is mondta el neki az igazat, valamiképpen már felfedezhette az igazságot, például DNS- tesztelés vagy családtörténeti weboldalak révén

- tette hozzá Deidre, aki azt javasolta a levélírónak, mielőtt bármit is cselekszik, forduljon terapeutához és beszélje át az érzéseit egy független személlyel.