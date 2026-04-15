Kidobta gyerekeit az erkélyről: így mentette meg az életüket a szerető anya

Két georgiai rendőr gyors és bátor fellépése akadályozta meg, hogy egy súlyos lakástűz súlyos tragédiába torkolljon: sikerült elkapniuk két gyermeket, akiket szerető anya dobott le az erkélyről, hogy megmentse őket a pusztító lángoktól.

A Chatham megyei rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy április 12-én, vasárnap hajnali 4 órakor riasztották őket a King George Boulevardon található Georgetown Oaks apartmankomplexumhoz. A kiérkező rendőrök, Brandon Lowe és Thomas Velte egy olyan épülethez sietett, amelynek felső szintjeit már elborították a lángok.

Megláttak egy édesanyát, két gyermekével egy felső emeleti erkélyen

– közölte a rendőrség.

A kétségbeesett nő ezután „jelezte a rendőröknek, hogy kapják el a gyermekeit, majd ledobta őket, a rendőrök pedig, biztonságot nyújtva nekik, elkapták őket.”

Megmentette gyermekeit a szerető anya

A gyerekeket sikeresen kimentették, majd később kórházba szállították őket füstmérgezés gyanújával. Röviddel ezután a tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Az elsősegélynyújtók összesen öt embert mentettek ki az égő épületből. Sajnos arról nincsen információ, hogy a bátor anyukát sikerült-e kimenteni.

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset körülményeit a tűzvizsgáló hatóság vizsgálja. A tűzoltóság elmondta, hogy a tűz szinte az egész lakókomplexumban jelentős károkat okozott.

Egy későbbi bejegyzésében a rendőrség kiemelte Lowe és Velte bátorságát, megjegyezve, hogy a két rendőr mindössze 13 órával az eset után visszatért a szolgálatba.

Ez a rendőri munka egy olyan része, amelyről gyakran megfeledkeznek – a gyors talpra állás és a szolgálatba való visszatérés még a legnehezebb éjszakák és leghősiesebb pillanatok után is. Pedig ez a valóság minden elsősegélynyújtó számára

– közölte a rendőrség. A nem mindennapi esetről beszámoló People cikkét az egység szavaival zárta: