Édesanyja először nem hitt neki: 10 éves kislány talált rá a rendkívül ritka fajra

Sokkoló felfedezést tett egy 10 éves kislány, amikor egy ritka fajra talált egy walesi híd alatt. Az anyja azt hitte, csak kitalálta a lényeket. Végül kiderült, hogy az édes tízéves kislány egy rendkívül ritka mexikói axolotl-t fedezett fel – ez az első ilyen eset az Egyesült Királyságban. Édesanyja, Melanie hitetlenkedve reagált, amikor lánya rátalált a kétéltűre az Ogmore folyóban. Elmondása szerint Evie mindig talál valamit, de ez a felfedezés mindent felülmúlt.

Élete a felfedezés: Ritka fajra bukkant a tóban a kislány

Fotó: BBC video

Az Egyesült Királyságban eddig még soha nem találtak axolotlt a vadonban – világszerte is rendkívül ritka, becslések szerint mindössze 50–1000 példány él még.

A család éppen Walesbe utazott egy lakóautóval, amikor egy népszerű kirándulóhelyről olvastak az interneten, és úgy döntöttek, felkeresik. Evie éppen a Dipping Híd alatt játszott a vízben, amikor felemelt egy elhagyott gumiszőnyeget, és meglátta az axolotlt. Az állat farkán és hasán sérülések látszódtak.

Lementem a partra, és ott volt ez az axolotl

– mondta az édes kis Evie, majd hozzátette, hogy elkapta és hazavitte. A kislány azonnal tudta, mi az, mert látta az érdekes kopoltyúit.

Láttam már őket YouTube-on, Minecraft-videókban...

Az egzotikus háziállat népszerűsége az utóbbi években nőtt, részben a Minecraft és a Roblox játékoknak köszönhetően. Evie elmondta, hogy anyukája szólt neki, hogy ne vegye fel, de annyira izgatott volt, hogy visszaugrott a vízbe, és puszta kézzel kifogta. Miután anyjának megmutatta, az teljesen sokkot kapott.

Nagyon meglepődött. Egy kis edénybe tettük, majd elmentünk a boltba, hogy vegyünk neki egy zárható hordozót.

A család végül megszakította a nyaralását, hogy hazavigyék az állatot.

Miután órákig kutattak, hogyan kell gondozni, úgy döntöttek, hazatérnek vele. Evie új kedvencét Dippy D-nek nevezte el.

Most már van egy sokkal nagyobb akváriumunk, és hamarosan átköltöztetjük

– mondta Melanie.

Az axolotl kritikusan veszélyeztetett faj, eredetileg a Mexikóváros közelében található Xochimilco-tóból származik. Akár 30 centiméteresre is megnőhet, de átlagosan körülbelül 23 centiméteres.

Chris Newman, a National Centre for Reptile Welfare igazgatója szerint valószínűleg egy korábbi tulajdonos engedte szabadon. Hozzátette, hogy ez illegális, ugyanakkor megdicsérte Evie-t a mentésért.

Ez egy igazán egyedi helyzet, és a kislánynak nagyon jó szeme volt, hogy észrevette (...) Nem könnyű elkapni őket – elég csúszósak, szóval nagyon ügyes volt.

Arra is figyelmeztetett, hogy az ilyen állatok tartása komoly megfontolást igényel, mivel gondozásuk nagyon nehéz lehet. Melanie szerint lánya nagyon boldog az új kedvenccel, írja a TheSun.