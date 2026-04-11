Ettől a képtől biztosan megdöbbensz! Ez lenne a tiszás szeretetország? Tiszás vandálok gyújtották fel Radics Béla plakátját
A képen az látható, ahogy a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjének a plakátját felgyújtják! Radics Bélát tiszás ellenfelei már nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támadják.
Radics Béla a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjének közösségi médiában megosztott posztja nemcsak egy incidensről szól, hanem arról a politikai közhangulatról, amelyben a kampány során a tiszások egyre inkább a gyűlölet nyelvén szólalnak meg. Valóban ez a „kép, ami többet mond minden szónál”. A Tisza Párt által képviselt értékrendet mutatja meg. Az anarchia, a káosz és a pusztítás "értékrendjét", amiben nemhogy nem jelenik meg a „szeretetország” hazug módon hangoztatott szlogenje, hanem annak éppen az ellenkezőjé látható. Ez a közösség bosszúban, árulásban és hazugságban hisz.
Radics Béla ettől még nem adja fel
Az amit csinálnak nemcsak törvénysértő, hanem egy „árulásra és hazugságra épülő” politikai közeg képviselőit látjuk. Erre utal Radics Béla is:
Egy kép, ami többet mond minden szónál.
Nem hiszem, hogy ez lenne az az “emberséges” Magyarország meg “szeretetország” amiben bárki szívesen élne. A párt, amely árulásra és hazugságra épül, ilyen gyűlöletet képes az utcára vinni.
Ebben a nehéz időkkel terhelt világban ez az utolsó, amire ennek az országnak szüksége van.
Vasárnap este, amikor már megvannak az eredmények, ez is eszembe fog jutni a boldog koccintás pillanatában! 🥂🧡
Ezért érdemes elmenni szavazni. Mert van választásod. Nem szabad hagyni, hogy a hazugság, az árulás és a gyűlölet üljön tort az igazság, a rend és valódi szeretet fölött.
Csak a Fidesz a biztos választás!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre