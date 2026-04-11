Varga Judit döntött: Én a békére szavazok, nem a háborúra
„A nyugalomra, nem a zűrzavarra” - jelentette ki Varga Judit.
Hosszú idő után, egy nappal a választás előtt ismét hírt adott magáról Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter a közösségi oldalán egy bejegyzést tett ki. Ebben a következőket írta:
Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra. Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra. Hajrá, Magyarország
- olvasható Varga Judit posztjában.
Hírlevél-feliratkozás
