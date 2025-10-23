Hírt adott magáról Varga Judit, ezt az üzenetet fogalmazta meg
Ez volt az első bejegyzése június óta. A korábbi igazságügyi miniszter a Békemenettel kapcsolatban posztolt.
"Veletek vagyok!" - üzente a Facebook-oldalán Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter, mialatt egy Békemenetről készült fotót is megosztott.
Hírt adott magáról Varga Judit
A korábbi igazságügyi miniszter június óta először volt aktív a közösségi oldalán - írja a Mandiner.
