RETRO RÁDIÓ

Hírt adott magáról Varga Judit, ezt az üzenetet fogalmazta meg

Ez volt az első bejegyzése június óta. A korábbi igazságügyi miniszter a Békemenettel kapcsolatban posztolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 08:18
Varga Judit Békemenet üzenet

"Veletek vagyok!" - üzente a Facebook-oldalán Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter, mialatt egy Békemenetről készült fotót is megosztott. 

Ezt üzente Varga Judit / Fotó: Kurucz Árpád

Hírt adott magáról Varga Judit

A korábbi igazságügyi miniszter június óta először volt aktív a közösségi oldalán - írja a Mandiner.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu