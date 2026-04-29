Nyílt utcán szúrták szíven a férfit: Perceken múlt az élete - Hihetetlen orvosi bravúr Magyarországon

Perceken múlt az élete. Orvosi bravúrt hajtott végre az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa, Dr. Dubróczki Zsolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 13:22
A tehetség és a magas szintű szakmai felkészültség életet mentett! Magyarországon eddig példátlan, és európai szinten is ritkaságszámba menő orvosi beavatkozást hajtott végre Dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Dr. Dubóczki a nyílt utcán végzett el sürgősségi szívműtétet egy életveszélyesen megsérült fiatal férfin, írja az onkol.

Mindössze 7 perce volt megmenteni a férfi életét - Az orvosi bravúrnak köszönheti életét

Múlt vasárnap egy 30 év körüli, szívszúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyeleti egysége. Dr. Dubóczki Zsolt az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbijának élve, éppen itt, a légimentőknél teljesített szolgálatot. A helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt: a betegnek percei vannak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig a beteg életébe kerülhet.

A főorvos végül a rendkívüli helyzethez adaptálva hozta meg a döntést: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni.

Ott, a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varrta össze a dobogó szívet. Stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátáshoz.

” Mind a daganatsebészeti munka, mind a mentői munka szigorú szabályrendszerekre és arra a felkészült csapatra épül, akikkel együtt küzdünk az életért. Az OOI műtőiben szerzett tapasztalat közvetlenül segíti a rendkívül gyors döntéshozatali folyamatokat, amely a légimentő szolgálat során elengedhetetlen.”

– idézte az onkol Dr. Dubróczki Zsolt szavait.

 

