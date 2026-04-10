Orbán Viktor üzent Pataky Attilának
A kormányfő köszönetet mondott Pataky Attilának.
A csütörtöki országjárás helyszínén, Debrecenben Pataky Attila lépett fel Orbán Viktor Beszéde előtt. Az Edda frontembere a Kör című dalt adta elő. A rockzenésznek még Orbán Viktor is külön köszönetet mondott, de természetesen a hatalmas debreceni tömegről sem feledkezett meg.
Körbevesznek jó barátok. Köszönöm, Attila! Köszönöm, Debrecen!
