Orbán Viktor: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon!
A miniszterelnök folyamatosan szavazásra buzdít.
Orbán Viktor már a reggeli órákban leadta a szavazatát, ám ezután sem pihen. A miniszterelnök folyamatosan szavazásra buzdít a közösségi oldalán. A kormányfő a részvételi adatokra is reagált.
Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Hírlevél-feliratkozás
