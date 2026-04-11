RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Orbán Viktor reagált Donald Trump üzenetére: Jó hírek szombatra!

„Köszönjük, Elnök úr!” - fogalmazott a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 08:45
támogatás Donald Trump Orbán Viktor

Mint azt megírtuk: Donald Trump a magyar választások előtt egy nappal ismét támogatásáról biztosította Magyarországot, és jelezte: az Egyesült Államok kész gazdasági erejével erősíteni Orbán Viktor kormányának jövőbeli sikereit.

A miniszterelnök most a közösségi oldalán reagált az Egyesült Államok elnökének üzenetére. A posztjában a következőket írta:

Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást. Köszönjük, Elnök úr!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
