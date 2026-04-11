Orbán Viktor reagált Donald Trump üzenetére: Jó hírek szombatra!
„Köszönjük, Elnök úr!” - fogalmazott a kormányfő.
Mint azt megírtuk: Donald Trump a magyar választások előtt egy nappal ismét támogatásáról biztosította Magyarországot, és jelezte: az Egyesült Államok kész gazdasági erejével erősíteni Orbán Viktor kormányának jövőbeli sikereit.
A miniszterelnök most a közösségi oldalán reagált az Egyesült Államok elnökének üzenetére. A posztjában a következőket írta:
Jó hírek szombatra! Üzenet Trump elnöktől: Az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot. Az USA be akar fektetni Magyarország fejlesztésébe, ha mi folytatjuk a kormányzást. Köszönjük, Elnök úr!
Hírlevél-feliratkozás
